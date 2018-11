Asia | Tokyo e Shanghai positive in attesa del fine settimana

Tokyo positiva - misto il resto dell'Asia : Giornata a due colori per i principali indici asiatici. L'attenzione degli investitori è rivolta al fine settimana, quando a Buenos Aires si terrà il G20 e per l'occasione si incontreranno i ...

Asia in ordine sparso. Chiusa la borsa di Tokyo : Si muovono a due colori le principali Borse Asiatiche orfane della guida di Tokyo Chiusa per festività. Sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo per i timori di una escalation della ...

Borse Asia deboli - Tokyo giù - sale Cina : ANSA, - MILANO, 21 NOV - Borse Asiatiche deboli dopo l'ennesima scivolata di Wall Street che, con il crollo dei tecnologici, ieri ha bruciato i guadagni del 2018. L'andamento dei mercati americani ha ...

Tokyo chiude positiva - misto il resto dell'Asia : Inizio di settimana contrastato per i principali listini dell'Asia/Pacifico. Variazioni positive per le Borse di Cina e Giappone, mentre prevale il segno meno nel resto del Continente. Nel corso del ...

Tokyo chiude in ribasso ma l'Asia scommette su allentamento tensioni dazi : La borsa di Tokyo chiude le contrattazioni in rosso , mentre fanno meglio le altre borse asiatiche , che scommettono su un allentamento delle tensioni tariffarie fra USA e Cina. L'indice Nikkei della ...

Asia contrastata ma a Tokyo il Nikkei 225 guadagna lo 0 - 16% : Dopo i diversi segnali di rallentamento per l'economia di Pechino, note positive arrivano dalla produzione industriale, progredita del 5,9% annuo in ottobre, contro il 5,8% atteso dagli economisti ...

Borse Asiatiche in calo - fa eccezione il rialzo di Tokyo : Si muovono all'insegna della debolezza le principali Borse d'estremo oriente dove fa eccezione la borsa di Tokyo che termina gli scambi in positivo. A scatenare le vendite, ha contribuito la pessima ...

Tokyo in netto ribasso. Mista il resto dell'Asia : Panorama misto per le principali borse asiatiche , con la piazza di Tokyo in pesante calo del 2,06% a 21.810 punti . Segno meno anche per il più ampio paniere Topix che ha ceduto il 2% a 1.638 punti. ...

Borsa Tokyo in rally - azionario Asia-Pacifico positivo. Investitori guardano a dichiarazioni Trump post elezioni midterm : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,82%, a 22.583,43 punti, sulla scia dei guadagni riportati da Wall Street nell'afterhours.

Borse Asia inaugurano bene il mese di novembre - in controtendenza Tokyo : Prima seduta del mese con consistenti acquisti sulle Borse Asiatiche in scia al rally di ieri sera di Wall Street. L'Hang Seng segna un progresso dell'1,63% sotto la spinta anche dell'indice Pmi ...

Asia in rialzo. A Tokyo Nikkei 225 in progresso del 2 - 16% : Nuove indicazioni di frenata per l'economia di Pechino: l'indice Pmi manifatturiero della Cina è infatti calato a 50,2 punti in ottobre, dai 50,8 punti di settembre, 51,3 punti in agosto,. Il dato, ...

Tokyo chiude in rialzo. Misto il resto dell'Asia : I principali indici dell'Asia Pacifico si mostrano in ripresa dopo il calo registrato ieri 23 ottobre. In un clima di persistente incertezza in scia alle tensioni commerciali globali, ieri è arrivata ...

Asia contrastata. A Tokyo Nikkei 225 in rialzo dello 0 - 37% : ...giornata la tendenza si è invertita a partire dalle piazze cinesi che hanno toccato guadagni superiori all'1% sull'ottimismo degli investitori circa l'impegno di Pechino nel sostenere la sua economia.

Borsa di Tokyo chiude in rosso nonostante ricoperture sul resto dell'Asia : TeleBorsa, - Altra giornata di passione per la Borsa di Tokyo , dopo un'altra seduta di passione di Wall Street ed a dispetto delle ricoperture scattate sulle borse cinesi. Ad intimorire le borse dell'...