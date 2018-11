Ascolti tv | L’allieva 2 chiude con oltre 5 6 milioni di telespettatori

Ascolti tv giovedì 29 novembre - L’Allieva 2 chiude al 24.1% di share : Grandi Ascolti per L’Allieva 2 che ieri chiude in bellezza chiude con ottimi Ascolti la serie L’Allieva 2. I dati Auditel della prima serata di ieri, giovedì 29 novembre non lasciano dubbi. Su Rai1 l’ultima puntata della seconda stagione della serie con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ha conquistato 5.635.000 spettatori pari al 24.1% di share. […] L'articolo Ascolti tv giovedì 29 novembre, L’Allieva 2 chiude al 24.1% ...

Ascolti TV | Giovedì 29 novembre 2018. L’Allieva chiude con il 24.1% - Biancaneve e il Cacciatore al 9%. Parte basso Mai dire Talk (5.2%) : L'Allieva 2 - Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale Su Rai1 l’ultima puntata de L’Allieva 2 ha conquistato 5.635.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale 5 Biancaneve e il Cacciatore ha raccolto davanti al video 1.873.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Captain America: Civil War ha interessato 1.103.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Mai dire Talk ha catturato l’attenzione di 931.000 ...

Ascolti TV | Giovedì 22 novembre 2018. Vince L’Allieva (20.9%) - GF Vip fermo al 17.1%. Finale moscia per Pechino Express (6.3%) battuta dal film di Italia1 (6.8%) : GF Vip Nella serata di ieri, Giovedì 22 novembre 2018, su Rai1 la quinta puntata de L’Allieva 2 ha conquistato .000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale 5 la dodicesima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 la Finale di Pechino Express 7 ha interessato .000 spettatori pari al 6.3% di share (qui gli Ascolti della Finale dello scorso anno). Su Italia 1 Red ha ...

Ascolti TV | Giovedì 15 novembre 2018. L’Allieva domina (22.8%) - solito flop per la Nations League (10.4%). Pechino Express 7.5%. Scotti (19.2%-22.4%) batte Insinna (18.5%-22.3%) : L'Allieva Nella serata di ieri, Giovedì 15 novembre 2018, su Rai1 la quarta puntata de L’Allieva ha conquistato 5.200.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale 5 l’incontro di Nations League Croazia-Spagna ha raccolto davanti al video 2.592.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 la semifinale Pechino Express ha interessato 1.568.000 spettatori pari al 7.5% di share (ultimo segmento della durata di 12 minuti: ...

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L’Allieva 20.1% - flop per il GF Vip (16.9%). Male W L’Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Grande Fratello Vip Night (durata 5 minuti) segna 1.496.000 spettatori e il 25.1%. Su Rai2 Pechino Express ha ...

