Artigiano in Fiera | offerte di Natale e anomalie | le ultime da Wind Tre

L'Artigiano in Fiera 2018 : negli stand è possibile fare gli assaggi gratis : Edizione numero 23 delL'Artigiano in Fiera, l'attesa Fiera internazionale del settore dedicata all'artigianato mondiale con stand provenienti da tutto il mondo. Per Milano, oltre alla classica Fiera degli Oh bej oh bej prevista per la giornata di sant'Ambrogio (il 7 dicembre), è uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. La Fiera si svolgerà da domani, sabato 1° dicembre, a domenica 9 dicembre alle porte di Milano, alla Fiera di ...

Artigiano IN FIERA 2018/ Alla scoperta del Padiglione 5 : prodotti in rafia - teck - carta - legno e ceramica - IlSussidiario.net : Dall'Europa all'Oceania, una serie di stand consentono di fare un rapido "giro del mondo" immersi tra materiali e tecniche artigianali molto diverse

Artigiano IN FIERA 2018/ Alla scoperta del Padiglione 3 : dai frantoi sostenibili alle scarpe "vegane" - IlSussidiario.net : Negli stand sono presenti artigiani della Calabria e delle Marche con i loro prodotti. E poi tre eccellenze dall'Umbria e una delizia dal Trentino

Artigiano IN FIERA 2018/ I numeri della XXIII edizione : 3mila stand e 150mila tipologie di prodotti - IlSussidiario.net : Intiglietta , presidente Ge.Fi., : "A Milano gli artigiani presentano prodotti autentici, originali e di qualità, generando un'economia a dimensione umana"

A Milano la nove giorni di 'Artigiano in fiera' : Milano, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Sabato 1 dicembre prenderà il via a Milano la ventitreesima edizione di 'Artigiano in fiera': oltre 3.000 stand espositivi, 150.000 tipologie di prodotti provenienti da oltre 100 Paesi, rappresentati su una superficie espositiva di 340.000 metri quadrati. E, i

Artigiano IN FIERA 2018/ Alla scoperta del Padiglione 1 : dalla "pappa di Bircher" alla vera pizza napoletana - IlSussidiario.net : Viaggio nei padiglioni allestiti per la rassegna dal 1° al 9 dicembre. Nel primo protagonisti alimentare, cosmetici e moda, dall'Alto Adige alla Campania

Artigiano IN FIERA/ Eventi - spettacoli e danze : un festival delle culture e delle tradizioni del mondo - IlSussidiario.net : Dalle cornamuse dei Saor Patrol alle tradizioni folcloristiche italiane, dalle esibizioni di flamenco ai bonghi del Senegal: una festa lunga nove giorni

'Artigiano in Fiera' - in scena culture e tradizioni del mondo : Milano, 19 nov. (Adnkronos/Labitalia) - È già partito il conto alla rovescia per la ventitreesima edizione di 'Artigiano in Fiera', la più grande fiera internazionale del settore, ad ingresso gratuito, dedicata all’artigianato mondiale, che si svolgerà dal 1° al 9 dicembre nel polo fieristico di Rho

Artigiano IN FIERA/ La casa "smart" - il lifestyle e la creatività : tre proposte all'insegna della qualità - IlSussidiario.net : "La Tua casa", "L'Atelier della Moda e del Design", il "Salone della creatività": gli artigiani protagonisti anche dei tre saloni tematici