‘Art from inside’ | a Napoli per guardare dentro le opere

(Di venerdì 30 novembre 2018) Radiografie, riflettografie e tante altre tecniche diagnostiche non invasive, che servono ail corpo umano, vengono sempre più spesso usate per lo studio e il restauro delled’arte. Per illustrare come queste tecniche vengono applicate all’arte, oggi, a, nella sala Archimede di Città della scienza, il convegnoinside: la diagnostica per immagini applicata al patrimonio culturale’, organizzato dalla Fondazione Bracco in occasione della XVII Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria. (continua dopo la foto)Al convegno sono presenti Vito Grassi, Presidente Unione Industrialie di Confindustria Campania, Roberto Montanari, direttore del Centro Scienza Nuova dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di, Gaetano Daniele, assessore alla Cultura del comune di, Rossella Vodret, storica dell’arte, già ...