Arezzo | uccide ladro in azienda | Fredy Pacini si avvale della facoltà di non rispondere

Arezzo - gommista spara e uccide ladro nella sua azienda : aveva già subito 38 furti : E' avvenuta la scorsa notte la vicenda che riguarda il 57enne Fredy Pacini, il gommista che a Monte San Savino, in provincia di Arezzo, ha freddato un ladro nella sua azienda. Pacini ha sparato vari colpi di pistola alla coscia e alla gamba di un 29enne moldavo, che stava tentando di trafugare oggetti con un complice. I due avevano infranto una vetrata con un piccone, poi ritrovato dai carabinieri. Pacini, ora indagato per eccesso di legittima ...

Arezzo - uccide il ladro. Fredy si difende : "Coscienza pulita" : Parla di "legittima difesa a tutti gli effetti" il legale di Fredy Pacini, il gommista 57enne indagato per eccesso colposo di legittima difesa. La notte scorsa ha ucciso un 29enne moldavo che era entrato nella sua ditta spaccando una vetrata per tentare un furto, ma si sente "tranquillo" perché "con la coscienza a posto".Il commerciante di Monte San Savino viveva da quattro anni nella ditta dove lavorava dopo i 38 furti subiti e gli ingenti ...

Arezzo - scopre ladro nella sua ditta e lo uccide : indagato per eccesso di legittima difesa : Applausi, grida di solidarietà e incoraggiamenti. Al suo ritorno alla sede della 'Pacini Gomme', amici e conoscenti lo hanno acclamato. Fredy Pacini, 59 anni, stanotte ha ucciso un ladro sparandogli con la sua pistola. Il malvivente si era introdotto all'interno della sua azienda, officina e rivendita che si trova nella zona industriale di Monte San Savino, in provincia di Arezzo. Ora è indagato per eccesso di legittima difesa. Con lui si è ...

Arezzo - spara al ladro e lo uccide : aveva subito 38 furti e dormiva in negozio Foto Salvini : sto con chi si difende : La vittima è un moldavo di 29 anni ed era armato di un piccone. Il commerciante, un gommista di 57 anni, ha mirato alle gambe ma uno dei due proiettili ha reciso l'arteria femorale del bandito che è morto dissanguato. Ora è indagato per eccesso di legittima difesa

