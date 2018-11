ilfattoquotidiano

: RT @ettorins: Apple MacOS a rischio virus come Windows, è ora di correre ai ripari - theapplewand : RT @ettorins: Apple MacOS a rischio virus come Windows, è ora di correre ai ripari - ettorins : Apple MacOS a rischio virus come Windows, è ora di correre ai ripari - pcexpander : Apple mette in regola l’app Store cinese, rimuove oltre 700 app -

(Di venerdì 30 novembre 2018) È luogo comune pensare che i computer di, i Mac per intenderci, siano più sicuri di quelli con sistema operativo. Un’idea che viene da lontano, e che oggi non è più così veritiera. Anzi, secondo una ricerca condotta dal produttore di software antiAvira, chi usa un Mac non ha motivo per sentirsi più al sicuro di un utenteAvira rientra da anni nella top 5 dei produttori di antiper efficacia e notorietà su scala globale, stando ai dati dell’ente tedesco indipendente AV-Test. Proprio perché la sicurezza è il suo “pane quotidiano” ha deciso di mettere in guardia gli utenti: “non è più o meno immune agli attacchi di qualsiasi altro sistema operativo“.Foto: DepositphotosIl conteggio deisupporta questa tesi. Stando ai dati raccolti tramite il sito AV-test, solo quest’anno i codici malevoli ...