Anziani? Solo dopo i 75 anni | abbiamo imparato a volerci bene

"Non si può ancorare l'indennità per ingiusto licenziamento solo all'Anzianità". Consulta boccia un altro pezzo del Jobs Act (confermato dal Dl Dignità) : La Corte costituzionale boccia una norma del Jobs Act poi confermata, pur modificandone il perimetro di intervento, dal decreto Dignità. Si tratta del criterio di determinazione dell'indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato ancorato solo all'anzianità di servizio, che era già previsto dal decreto legislativo 23 del 2015 e che è stato confermato dal decreto del governo in carica. Criterio che ...

Casalino insulta Anziani - bambini e down - ma il video è solo un’interpretazione teatrale : Rocco Casalino continua a far parlare di sé per dichiarazioni politicamente scorrette. Questa volta a travolgerlo è il ritrovamento di un video sul canale Youtube ArcadeTV7 dove si vede il leader della comunicazione del Movimento 5 Stelle insulare gratuitamente anziani, bambini e down durante una lezione scolastica tenuta da lui. In realtà però, il video altro non è che una interpretazione teatrale.Continua a leggere

Pensioni di cittadinanza - assegno minimo di 780 euro solo a 700mila Anziani : Le Pensioni di cittadinanza (il minimo di 780 euro promesso dal Movimento 5 Stelle) a chi andranno? Sono circa 4 milioni e mezzo le persone che, in Italia, ricevono ogni mese un assegno inferiore a 750 euro. Come scrive il Messaggero quelle che davvero percepiranno 780 euro saranno solo 700mila, suddivise per circa550mila nuclei familiari. La stima è frutto di alcune simulazoni che sono state fatte dai tecnici. La misura ha un costo pari a 2 ...

Pensioni - quota 100 solo l'inizio : l'Anzianità contributiva per tutti obiettivo finale : Il primo passo per la realizzazione della riforma Pensioni è quota 100, ma lo step finale sarà la possibilità di andare in pensione con 41 anni di anzianità. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, ospite alla trasmissione W l'Italia in onda su Rete 4. Il leader della Lega Nord ha inoltre parlato delle risorse economiche che verranno destinate nel 2019 alla nuova forma di pensione anticipata, ripetendo quello che aveva già sostenuto nell'intervista ...

