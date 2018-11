Antonio Di Maio: “Mio figlio non è responsabile dei miei errori”

blogitalia.news

: Antonio Di Maio: «Luigi attaccato con ferocia. Mia la responsabilità degli errori» - Corriere : Antonio Di Maio: «Luigi attaccato con ferocia. Mia la responsabilità degli errori» - ilfoglio_it : Dalla giustizia fai-da-te della Lega alla discarica fai-da-te del M5s? La polizia municipale del comune di Mariglia… - HuffPostItalia : Il messaggio di Boschi ad Antonio Di Maio: 'Non le auguro quello che suo figlio ha fatto vivere a mio padre' -

(Di venerdì 30 novembre 2018)Dipadre del leader del Movimento 5 Stelle dopo lo scandalo che ha travolto lui ma anche ila livello mediatico, torna a parlare: “Mionon è«Le mie responsabilità non possono ricadere suifigli»: rompe il silenzioDi, padre del vicepremier e capo politico dei Cinque Stelle, dopo la polemica sui lavoratori in nero nell’azienda di famiglia e il sequestro di alcuni beni sui terreni di loro proprietà.Lei ha messo in difficoltà suo. Si sente come il papà di Renzi? «Le due vicende sono totalmente differenti».Lo dice lei. «Mio, giustamente, ha preso le distanze dagli errori che ho commesso, ha garantito subito la massima trasparenza presentando tutte le carte. Non si è sottratto alle domande, non ha fatto nulla per favorirmi o nascondere fatti ed ha fatto bene. Lo conosco, è mio, non avrebbe ...