Antonella Clerici voglio invecchiare accanto a Vittorio Garrone

people24.myblog

: Ad Alessandria anche oggi in piazza con la campagna di sensibilizzazione contro la #violenzasulledonne… - poliziadistato : Ad Alessandria anche oggi in piazza con la campagna di sensibilizzazione contro la #violenzasulledonne… - lifestyleblogit : Il sabato sera di Rai1 è con Portobello e Antonella Clerici - zazoomblog : Portobello Elisa Isoardi su Antonella Clerici: “Mi sono addormentata” - #Portobello #Elisa #Isoardi #Antonella -

(Di venerdì 30 novembre 2018) In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”parlando della sua storia d’amore condice: “Io esiamo una cosa sola, siamo l’uno lo specchio dell’altro. È un amore grande, il nostro. La nostra casa è nel bosco, è un posto magico. Ed è finalmente il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore. Io evogliamoqui nella nostra follia, con le nostre risate per poi essere sepolti qui sotto lo stesso albero. Insieme per sempre. Il rapporto tra lae il suo compagno, è all’insegna della sorpresa continua e reciproca: ”Nel nostro rapporto, non c’è nulla di scontato. Ci conquistiamo ogni giorno un pezzetto in più. Lui non si capacita che una donna come me possa amarlo e io, di contro, gli rispondo che sono io a ...