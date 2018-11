Ancora tensioni | la manovra slitta E spunta una rimodulazione da 5 miliardi

ilgiornale

: Chiodi e benzina per fermare la polizia, ancora tensioni per lo sgombero di due villette abusive ai Camaldolilli [n… - rep_napoli : Chiodi e benzina per fermare la polizia, ancora tensioni per lo sgombero di due villette abusive ai Camaldolilli [n… - rep_napoli : Chiodi e benzina per fermare la polizia, ancora tensioni per lo sgombero di due villette abusive ai Camaldolilli [n… - Maximopenta5 : RT @rep_napoli: Chiodi e benzina per fermare la polizia, ancora tensioni per lo sgombero di due villette abusive ai Camaldolilli [news aggi… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Un nuovo stallo sullaeconomica fare l'arrivo del testo a Montecitorio. Il governo ha comunicato che presenterà il pacchetto di modifiche al decreto non più domani mattina alle 9 ma domani sera alle 19. Per questo la commissione, che dovrà esaminare gli emendamenti del governo e le circa 500 proposte di modifica presentate dai gruppi, è stata convocata per domenica alle 14. "Una volta che avrò questi dati, potrò dare un calendario di massima, ma è evidente che sidi un giorno almeno", ha spiegato il presidente della commissione, Claudio Borghi, ipotizzando l'approdo in Aula per mercoledì prossimo.A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti di governo, una delle ipotesi, a cui l'Italia starebbe lavorando per evitare il "cartellino rosso" dell'Europa, ovvero di incorrere nella temuta procedura di infrazione sul debito, è di rimodulare ladi 4,5-5 ...