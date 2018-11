Anche i ragni allattano 😳

Fabrizio Corona e Asia Argento "sfidano" Anche Fedez e la Ferragni : Asia Argento e Fabrizio Corona sono pronti a spodestare il trono social di Chiara Ferragni e Fedez? La fresca, freschissima love story tra l"ex re dei paparazzi e l'attrice e regista ha fatto clamore, facendo impazzire i social, dove gli utenti si sono scatenati nel commentare la notizia di gossip.Insomma, pane per i denti di Facebook e soprattutto Instagram, dove il primato dei "Ferragnez" rischia ora di traballare e cadere. Sotto i colpi di ...

Chiara Ferragni e Fedez : lei riesce a controllarlo Anche da Marrakech : il segreto per controllarlo sempre : Chiara Ferragni e Fedez. Un amore indivisible il loro. Fanno fatica a stare lontani. E allora Chiara Ferragni ha risolto il problema della lontananza con una...Telecamera. Infatti, Chiara...

Sanremo 2019 - le anticipazioni : “Mengoni e Ramazzotti sicuri - trattative con Chiara Ferragni e Fedez. Forse Anche Andrea Bocelli” : Claudio Baglioni e Sanremo 2019, una sfida difficile dopo l’exploit dello scorso febbraio con le cinque serate del festival viste in media da 10.869.000 telespettatori e il 52,16% di share. Il cantante romano è al lavoro per la nuova edizione tra le novità del regolamento, la scelta dei big in gara, il nuovo spazio dedicato ai giovani, il cast di conduttori e i superospiti. Su quest’ultimo capitolo il settimanale Chi ha fornito ...

Il business dell'acqua minerale in bottiglia : ecco i marchi di lusso che fanno 'impallidire' Anche la Ferragni : Il business dell'acqua minerale non conosce tregua. Lo sanno bene gli italiani e il riferimento non è soltanto alla costosissima acqua di Chiara Ferragni che ha fatto discutere il web, ma anche ai ...

Fedez – Ferragni - la festa di compleanno al Carrefour scatena le polemiche : “Schiaffo alla povertà”. Il rapper : “Indignatevi Anche per Masterchef” : Balli con le banane, corse nei carrelli, lattuga e panettoni lanciati in aria, “Ceskiello” che fa il karaoke, Chiara Ferragni ricoperta di finocchi e pomodori e la mamma di Fedez che mangia bastoncini di frutta confezionata. Questo e tanto altro è successo alla festa a sorpresa al Carrefour di Citylife, a Milano, organizzata per festeggiare il 29esimo compleanno del rapper. Tantissimi gli ospiti presenti tra vip e amici storici, ...

Acqua 'griffata' Chiara Ferragni - la polemica arriva Anche in Parlamento : "Il Rapporto Onu sull'Acqua - si legge nell'interrogazione - sottolinea lo stretto legame tra povertà e risorse idriche: il numero di persone che vive con meno di 1,25 dollari al giorno, infatti, ...

Chiara Ferragni - Rosanna Cancellieri a Vieni da me va all'attacco : «Che orrore - non la voglio neAnche vedere» : Rosanna Cancellieri e la battuta al vetriolo su Chiara Ferragni . La giornalista, ospite oggi a Vieni da Me su Rai1, ha raccontato il suo incontro con la moda: 'Mi invitavano sempre alle sfilate e ...

Epcc - Cattelan intervista Chiara Ferragni : “Gli haters peggiori? Le mamme - sono terribili”. In studio Anche Roberto Mancini : Torna stasera, alle 21.15 su Sky Uno, Epcc A TEATRO, lo show di Alessandro Cattelan, in prima serata dal Franco Parenti di Milano. La puntata di debutto di martedì scorso, con la modella e attrice Emily Ratajkowski e il cantante dei TheGiornalisti, Tommaso Paradiso, è stata vista da 766 mila spettatori medi. Questa volta, sul palco, saliranno Chiara Ferragni e l’allenatore della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, a cui si aggiungerà ...

Chiara Ferragni e Fedez/ Torna a casa "ubriaco" e non la passa liscia : Ilary Blasi spiega Anche perché non… : Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz italiano. Dopo il matrimonio, gli occhi sono ancora tutti puntati su di loro.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 07:10:00 GMT)