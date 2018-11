Ámame è il nuovo album di Il Volo dopo il successo di Notte Magica | arriva la svolta

optimaitalia

: Ámame è il nuovo album di @IlVolo dopo il successo di #NotteMagica: arriva la svolta latina (cover e tracklist)… - OptiMagazine : Ámame è il nuovo album di @IlVolo dopo il successo di #NotteMagica: arriva la svolta latina (cover e tracklist)… - Conaners91 : No, ma fatemi capire bene: il nuovo albun de Il Volo non sarà disponibile in Italia? Ma è vero questa cosa? E noi c… - chissasefinira : RT @ilariatoscano96: Io in questo momento ascoltando il nuovo album latino. ?? SONO PERSA IN QUESTE CANZONI. #ilvolo #Amame #newalbum https… -

(Di venerdì 30 novembre 2018)è ildi Ilquindi lalatina che il gruppo aveva annunciato per i primi 10 anni di carriera e che hanno rilasciato a partire dal 30 novembre in tutto il mondo.I suoni protagonisti della nuova prova di studio di Ilsono quelli tipici della cultura musicale alla quale si rivolgono, con accenni di reggaeton che non mancano nel lungo percorso della tracklist che hanno pensato per l'appena rilasciato.Illavoro potrebbe essere il preludio di un tour mondiale con il quale potrebbero festeggiare i primi 10 anni di carriera come indicato già in qualche intervista precedente, ma ancora non si conosco i dettagli sul futuro del trio che continua a mietere successi in giro per il mondo.Nella serata di mercoledì 28 novembre, i tre artisti hanno tenuto un concerto all'interno del Duomo di Milano per il quale hanno ...