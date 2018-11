Alluvione Livorno | 20 mln dalla variazione di bilancio della Toscana

meteoweb.eu

: Venti milioni per l'alluvione di #livorno - QuiNewsLivorno : Venti milioni per l'alluvione di #livorno - PisaConnection : TOSCANA NOTIZIE: Ultima variazione di bilancio in aula, anche 20 milioni per l'alluvione di Livorno - PisaConnection : TOSCANA NOTIZIE: Ultima variazione di bilancio in aula, anche 20 milioni per l’alluvione di Livorno… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Da 20 milioni per l’didel 2017 a altri 10 milioni per interventi di assetto idrogeologico nello stesso territorio, 8,22 milioni per la cultura a sostegno del sistema dello spettacolo, 5 milioni destinati alla creazione di fondi rotativi destinati a sostenere sviluppo e competitivita’ delle imprese, altri 3 milioni come primo finanziamento per il rinnovo del parco bus del trasporto pubblico locale.E ancora 400mila euro in piu’ per 53 piccoli Comuni. Sono alcune delle misure contenute nella secondaal2018-20Regioneapprovato oggi dal Consiglio regionale.“Destineremo la maggior parte delle risorse recuperate ad incrementare quanto accantonato sui fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste – spiega in una nota l’assessore al, Vittorio Bugli -. Si tratta di 31,12 milioni di ...