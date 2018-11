Allegri: «Rivalità Fiorentina-Juve? Dobbiamo crescere in cultura sportiva»

ilnapolista

(Di venerdì 30 novembre 2018) In conferenza stampa Massimilianopresentantus in conferenza stampa: «Affrontiamo una partita difficile, contro una squadra che gioca la partita dell’anno. Faranno di tutto per batterci, e poi in casa i viola sono forti, hanno segnato 14 gol subendone solo tre. Per noi sarà una partita come tante altre, solo che ci saranno molte insidie. Bisogna essere bravi domani sera, servirà pazienza, sarà lunga, perché le partite a Firenze non finiscono mai, e troveremo una squadra spinta da una città intera e che quindi avrà l’entusiasmo a mille. Noi dovremo avere lo stesso entusiasmo se non di più e giocare con personalità e grande tecnica»., poi l’Inter, il derby col Torino e la Roma: «È un pezzo di campionato importante, ad aprile mancherà un mese e sarà la parte decisiva della stagione. Ora ci tocca pensare alla, poi il venerdì ...