Allarme dei pediatri | sei adolescenti su dieci soffrono di mal di testa Soprattutto a

Trapani : la borsa dimenticata sul treno - l'Allarme bomba e il blocco dei treni trapanesi : Una borsa dimenticata da un passeggero sul treno arrivato in stazione a Trapani, e un tranquillo lunedì mattina si è trasformato nel caos più totale. Un altro passeggero, intorno alle 10:30, infatti, ...

L'amministrazione Trump lancia un Allarme sui costi economici dei cambiamenti climatici : L'economia americana è destinata a perdere centinaia di milioni di dollari ogni anno o nel peggiore dei casi il 10% del Pil entro il 2100 per rimediare alle conseguenze del cambiamento climatico. Questa è l'allarmante previsione di un nuovo report reso pubblico venerdì 23 novembre e redatto da 13 tra agenzie e dipartimenti governativi USA tra i quali la Nasa e il Dipartimento dell'Agricoltura. Il rapporto avrebbe dovuto essere reso noto a ...

L'Allarme dei pediatri in Italia : '25mila bimbi all'anno nascono con la sindrome da alcol' : Un'altra di quelle notizie che, senza dubbio, non farà stare tranquilli nessuno, riguarda le nuove nascite nel nostro Paese. Secondo quanto affermato i medici pediatri, ben venticinquemila bambini all'anno nascono con la Fas, meglio nota come la sindrome feto-alcolica, una delle patologie più pericolose per il feto causata dall'eccessivo consumo di alcol in gravidanza. Sul nostro territorio, infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano Il ...

Allarme dei pediatri : ogni anno in Italia nascono 25 mila bimbi con la sindrome da alcol : In Italia, una madre su 67 che beve alcolici mentre è incinta metterà al mondo un figlio con Fas. In media, il 10% delle donne in attesa assume alcol, e nel nostro Paese, dove si inizia a bere a 11 ...

Allarme di Bankitalia sul flop dei Btp : 'Investitori in fuga' : 'I rischi per la stab ilità derivanti dall'evoluzione dell'economia mondiale sono in aumento'. La guerra commerciale innescata da Donald Trump 'può avere conseguenze negative sulle condizioni ...

Allarme Bankitalia sul flop dei Btp : Centoquarantacinque miliardi di ricchezza bruciata. Cinque miliardi di maggior spesa per interessi sul debito. Perdita di valore dei Btp del nove per cento. Fuga degli investitori esteri in titoli di Stato. Banche più fragili, previsioni ottimistiche. L’ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria è - suo malgrado - un atto d’accusa verso il governo...

L’Allarme di Bankitalia : “Il calo dei titoli di Stato ha reso le famiglie più povere di 85 miliardi” : Bankitalia evidenzia che la legge di bilancio è basata su stime di crescita sproporzionate, visto che la maggiore crescita rispetto al tendenziale di circa 0,6 punti percentuali, prevista per il 2019, "presuppone moltiplicatori di bilancio piuttosto elevati". Inoltre, l'aumento dello spread "rischia di vanificare l'impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio".Continua a leggere

'Spezzatino' Tim - l'Allarme dei sindacati : “Si rischiano 20mila esuberi" : L'operazione che potrebbe portare alla fusione delle reti con OpenFiber metterebbe in bilico le posizioni di migliaia di...

Decreto fiscale - l'Allarme dei Verdi : spiagge demaniali a rischio : ROMA - I Verdi con Angelo Bonelli, lanciano l'allarme: è in atto un 'colpo di mano per privatizzare le spiagge, togliendole dal perimetro del Demanio'. In prospettiva, se dovessero passare gli ...

Vola lo spread flop dei Btp. Dalla Bce Allarme banche : Ieri nuovo flop per i Btp italia: ne sono stati venduti solo 241 milioni. Il ministro Tria ammette preoccupazioni e il sottosegretario Giorgetti chiede di vietare, anche in Italia le vendite allo ...

Agricoltura - l'Allarme di Coldiretti : 'Speso appena il 12% dei fondi europei per la programmazione' : ... presidente di Coldiretti Marche Tutto ciò che non sarà speso non solo comprometterà la dotazione futura, ma impedirà all'economia più strategica del nostro territorio di crescere, radicarsi, ...

Influenza - Allarme “ufficite” : ecco come evitare il contagio dei malanni di stagione tra colleghi : Gli sbalzi di temperatura che stanno caratterizzando l’autunno e l’arrivo dei primi freddi, hanno dato inizio alla stagione dei malanni: si stima che quest’anno l’Influenza colpirà circa 5 milioni di italiani, con una prima ondata di contagi avvenuta già a fine settembre. Le malattie a diffusione aerea trovano spesso proprio negli uffici le condizioni perfette per diffondersi e perseverare. Top Doctors®, la piattaforma online che seleziona e ...

Brexit - grido di Allarme dei coltivatori diretti : non sia agricoltura a pagare conto : A pagare il conto della Brexit non deve essere l'agricoltura che è un settore chiave per vincere le nuove sfide che l'Unione deve affrontare , dai cambiamenti climatici all'immigrazione alla sicurezza.