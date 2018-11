allmusicnews

: ALI in radio dal 30 Novembre con il primo singolo “Invisibile” - musicaworldIT : ALI in radio dal 30 Novembre con il primo singolo “Invisibile” - pest_vamonos : ALI in radio dal 30 Novembre con il primo singolo “Invisibile” - newscomunicati : #annunci #news -

(Di venerdì 30 novembre 2018)ALI indal 30con il“Invisibile”Da Venerdì 30nelleitaliane “Invisibile”, ild’ esordio della cantautrice Alice Caroli, in arte ALI, brano che porta anche le firme di Francesco Ciccotti e Giovanni Germanelli. Un brano pop/rap, prodotto dallo stesso Ciccotti (Waves Music Center) che rappresenta in pieno il mondo dell’ artista pugliese, giovanissima ma con numerose esperienze nel campo musicale.-Desiderare di “esistere” agli occhi di qualcuno che ha deciso di non vederci è come posizionare ogni obiettivo che possediamo, in una sola direzione, inquadrando il viso di quel qualcuno mentre lui ci sta sfocando, fino a renderci-.Biografia:Alice Caroli, nata a Bari il 19.09.1996 e residente in Fasano (BR). È una cantautrice; all’età di sei anni ha ...