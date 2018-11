Alex sarà operato a metà dicembre | avviati gli esami al Bambino Gesù

Juventus - si inizia a pensare alla gara contro la Fiorentina : non ci sarà Alex Sandro : Questa mattina, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita di sabato contro la Fiorentina. I bianconeri, oggi, hanno continuato a lavorare divisi in gruppi visto che chi ha giocato contro il Valencia si è ancora dedicato ad una sessione di recupero, mentre il resto del gruppo ha svolto una seduta basata sulla tecnica. Intanto, Massimiliano Allegri ha già iniziare a pensare alla formazione da schierare al Franchi e sta ...

F1 - UFFICIALE : Alexander Albon sarà il nuovo pilota della Toro Rosso nel Mondiale 2019 : E’ arrivata l’ufficialità: il britannico-thailandese Alexander Albon correrà l’anno prossimo nel Mondiale di Formula Uno con la Toro Rosso. Spetterà dunque al 22enne nativo di Londra affiancare il russo Daniil Kvyat nel campionato 2019, andando a sostituire il neozelandese Brendon Hartley. Albon è uno dei piloti più in vista della nuova generazione: terzo nel campionato di Formula Due quest’anno e secondo nella GP3 nel ...

Trovato un donatore compatibile per Alex : sarà trasferito in Italia - verrà curato al Bambino Gesù di Roma : Il piccolo Alex, Alessandro Maria Montresor, il Bambino affetto da una grave malattia genetica e attualmente ricoverato a Londra, sarà trasferito a breve all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Il Bambino sara’ a Roma sottoposto ad un trapianto di midollo da genitore, tecnica nella quale l’ospedale del Vaticano e’ all’avanguardia a livello mondiale. Nei giorni scorsi si era ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018-2019. Alex Insam : sarà la stagione della consacrazione per il “volatore” azzurro? : Alex Insam prova a riportare l’Italia del Salto tra i grandi di una specialità che da qualche tempo non vede gli azzurri protagonisti ad altissimi livelli, il Salto con gli sci. In uno sport dove storicamente gli azzurri faticano ad essere protagonisti con continuità e dove atleti da podio l’Italia non ne sforna da oltre venti anni, Il giovane gardenese, che deve ancora compiere 21 anni che per un saltatore rappresentano l’ingresso nell’età ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : la finale sarà tra Stefanos Tsitsipas ed Alex De Minaur : Pronostico rispettato alle Next Gen ATP Finals 2018. Nell’ultimo atto del torneo milanese si sfideranno le prime due teste di serie, Stefanos Tsitsipas ed Alex De Minaur, che in semifinale hanno sconfitto rispettivamente il russo Andrey Rublev e lo spagnolo Jaume Munar dopo due fantastiche battaglie e che sono terminate al quinto set. Tsitsipas ha superato Rublev con il punteggio di 4-3 3-4 4-0 2-4 4-3 dopo due ore e nove minuti di gioco. ...