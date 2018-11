Alessandra Sgolastra incinta dopo Temptation Island Vip? La verità dietro la foto sospetta

Temptation Island Vip - Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra di nuovo insieme : la sorpresa per i fan : Li avevamo lasciati alla fine dell'estate ormai single e separati, ma settimane dopo Temptation Island Vip, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga sono tornati insieme. La notizia, che ha rallegrato...

Uomini e donne - Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra beccati di nuovo insieme : stavolta è ufficiale : Buone notizie per i fan di Uomini e donne su Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra . I due sarebbero tornati ufficialmente insieme, come garantisce ilvicolodellenews.it . La coppia aveva partecipato a ...

Alessandra Sgolastra dopo Temptation Island VIP : "Andrea Cerioli sul trono? No comment" : Abbiamo conosciuto Alessandra Sgolastra a Temptation Island VIP dove insieme al suo ex fidanzato Andrea Zenga ha provato ad affrontare le intemperie del reality show di canale5 ma, come ormai sappiamo molto bene, le cose non sono andate a buon fine. I due infatti hanno scelto di interrompere la loro relazione durante un falò di confronto dai toni accesi.Ora la Sgolastra guarda avanti nella sua vita, provando a superare le difficoltà della ...

Alessandra Sgolastra non andrà a corteggiare Cerioli : pronta a tornare con Zenga : Alessandra Sgolastra non sarà ad Uomini e Donne per Andrea Cerioli Nessun ritorno in tv per Alessandra Sgolastra. La 22enne modella di Recanati smentisce le voci relative al suo arrivo a Uomini e Donne tra le corteggiatrici del nuovo tronista. Sulla poltrona rossa del programma di Maria De Filippi c’è infatti Andrea Cerioli, il chiacchierato […] L'articolo Alessandra Sgolastra non andrà a corteggiare Cerioli: pronta a tornare con ...

Alessandra Sgolastra replica a Andrea Zenga e parla di Andrea Cerioli : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra: è ritorno di fiamma? Alessandra Sgolastrap è tornata a parlare di Andrea Zenga e di Andrea Cerioli attraverso il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. L’ex fidanzata di Temptation Island Vip ha prima di tutto voluto replicare alle parole che il suo ex ragazzo aveva rilasciato precedentemente rispetto alla loro storia d’amore. Il figlio del noto sportivo aveva affermato la settimana scorsa di ...

Andrea Zenga : ‘Sarei pronto a dare una seconda possibilità ad Alessandra Sgolastra’ : “Solo dopo il programma mi sono accorto dell’intensità dei miei sentimenti che provavo verso di lei. Forse non sono riuscito a dimostrarglielo in tempo con qualche gesto d’amore in più, che avrebbe meritato”. Fa mea culpa Andrea Zenga, protagonista di Temptation Island Vip che al termine del programma ha perso la sua fidanzata Alessandra Sgolastra. Il giovane, intervistato da Spy nel numero in edicola venerdì 2 novembre, ...

Temptation Island Vip - Andrea Zenga : ‘Con Alessandra Sgolastra è finita’ : “La nostra storia è finita”. Andrea Zenga non fa tanti giri di parole per parlare della situazione con Alessandra Sgolastra. I due sono stati tra i protagonisti di Temptation Island Vip ma per loro non c’è stato il lieto fine. L’avvicinamento della ragazza al tentatore Andrea Cerioli ha provocato delle ferite difficili da sanare nella loro storia, e nonostante i due abbiano ammesso anche nella puntata speciale di Uomini e ...

Gossip Temptation Island - Alessandra Sgolastra single : “Momento di leggerezza” : Alessandra Sgolastra single dopo Temptation Island Vip: l’ultimo Gossip Alessandra Sgolastra è single. Adesso abbiamo la certezza che, dopo Temptation Island Vip, non c’è stato nessun serio riavvicinamento con Andrea Zenga. Hanno preso due strade diverse e non rimpiangono quello che hanno fatto. La decisione è stata presa. E non si torna più indietro. Alessandra […] L'articolo Gossip Temptation Island, Alessandra Sgolastra ...

Andrea Cerioli rimprovera Alessandra Sgolastra : “Capirai che…” : Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra, un’altra frecciatina dopo Temptation Island Andrea Cerioli ha scritto un altro messaggio su Instagram facilmente riconducibile ad Alessandra Sgolastra. È come se l’esperienza di Temptation Island non fosse veramente finita. L’ex tronista si era preso una sbandata per la ragazza che però, alla fine, ha deciso di non frequentare più […] L'articolo Andrea Cerioli rimprovera Alessandra ...

Temptation Island Vip : Alessandra Sgolastra chiede ancora tempo per capire : Con grande curiosita' i fan di Temptation Island Vip continuano a tenere monitorati i movimenti di Alessandra Sgolastra, protagonista del reality insieme ad Andrea Zenga. Nel falò di confronto lui aveva deciso di chiudere la relazione [VIDEO], deluso sia per le parole di lei che per il suo avvicinamento ad Andrea Cerioli. Tale rottura era stata confermata anche nella puntata speciale andata in onda dallo studio di Uomini e donne, nella quale lei ...

Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra : cosa è successo dopo Temptation Island VIP? : In un'intervista rilasciata al settimanale di Uomini e Donne afferma: Non ero sicuro di essere capace di vestire il ruolo di tentatore perché, se non avessi provato un reale interesse, avevo timore di non riuscire ad avvicinarmi a una ragazza. Nel ruolo ci è entrato bene essendo riuscito a far ingelosire Andrea Zenga e ad avvicinarsi ad Alessandra Sgolastra tanto che la coppia è scoppiata durante il durissimo falò di confronto avvenuto al ...