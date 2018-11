Al via G20 con foto di gruppo

L’aereo con cui Angela Merkel stava via ggiando verso l’Argentina per il G20 ha dovuto fare un atterraggio di emergenza : L’aereo con cui Angela Merkel stava viaggiando verso l’Argentina per il G20 ha dovuto fare un atterraggio di emergenza per un problema tecnico. L’aereo è atterrato a Colonia, in Germania, dove i passeggeri hanno atteso l’arrivo di un aereo sostitutivo

Domani al via il G20 in Argentina - Buenos Aires è già nel caos : Buenos Aires, 29 nov., askanews, - Ventisei tra Capi di stato e di governo, di cui sole tre donne, stanno per riunirsi a Buenos Aires, in Argentina, per il G20. Il summit, ospitato per la prima volta ...