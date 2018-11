Al G20 di Buenos Aires ' l' intima amicizia' tra Cina e Argentina

Al via il G20 di Buenos a Aires : 9.15 Si apre ufficialmente il G20 di Buenos Aires dove già da ieri è presente anche il presidente del Consiglio italiano Conte. Nel pomeriggio, a margine del vertice, il corteo contro il liberismo del Fondo monetario internazionale e le chiusure del presidente statunitense Trump. La manifestazione,in un contesto argentino di tensioni e povertà crescenti,è stata autorizzata dal governo del presidente Macri, anche a seguito di una richiesta ...

G20 - atterraggio d'emergenza per l'aereo di Angela Merkel diretto a Buenos Aires : «Forse un cyber attacco» : Paura per Angela Merkel. l'aereo che portava la cancelliera tedesca al G20 di Buenos Aires, partito da Berlino, ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza a Colonia, a causa di problemi...

Xi Jinping arriva a Buenos Aires per il 13° Vertice del G20 e una visita di Stato in Argentina : Ha espresso la volontà di guidare la nave dell'economia mondiale verso un mare più grandioso insieme alle varie parti tra cui l'Argentina e con uno spirito di partnership di aiuto reciproco.

G20 - atterraggio d'emergenza per l'aereo di Angela Merkel diretto a Buenos Aires : Paura per Angela Merkel. l'aereo che portava la cancelliera tedesca al G20 di Buenos Aires, partito da Berlino, ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza a Colonia, a causa di problemi...

Trump cancella vertice con Putin al G20 di Buenos Aires per la crisi in Ucraina : Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Twitter di aver cancellato l'incontro con i leader del Cremlino Vladimir Putin al G20 in Argentina a causa della crisi...

Trump cancella vertice con Putin al G20 di Buenos Aires per la crisi in Ucraina : Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Twitter di aver cancellato l'incontro con i leader del Cremlino Vladimir Putin al G20 in Argentina a causa della crisi...

G20 - Conte a Buenos Aires : condividerò la nostra idea di cambiamento : Il G20 di Buenos Aires "sarà un'ottima occasione per affrontare alcune tematiche che ci vedono impegnati da vicino in Italia e per condividere con gli altri leader mondiali la nostra idea di ...

G20 - il premier Conte a Buenos Aires : "Condividerò con leader mondiali idea di cambiamento" : "Appena arrivato a Buenos Aires dove, a partire da domani, sarò impegnato con il G20, il summit internazionale che vede coinvolti i venti Paesi più industrializzati al mondo. I temi principali di ...

G20 Argentina - i leader politici ed economici riuniti a Buenos Aires - : Dal 30 novembre al 1 dicembre la capitale Argentina ospita il 13esimo vertice del "Gruppo dei Venti", il primo in Sudamerica. Presenti tutti i big: tra i bilaterali più attesi quello tra Trump e Xi e ...

Domani al via il G20 in Argentina - Buenos Aires è già nel caos : Buenos Aires, 29 nov., askanews, - Ventisei tra Capi di stato e di governo, di cui sole tre donne, stanno per riunirsi a Buenos Aires, in Argentina, per il G20. Il summit, ospitato per la prima volta ...

Conto alla rovescia per il G20 - Buenos Aires già nel caos : Il rischio è che esse facciano frenare l'economia mondiale più di quanto già non stia succedendo . Difficilmente, però, dal comunicato finale che verrà diffuso sabato ci sarà l'impegno esplicito a ...

G20 : Buenos Aires blindata - 'allerta massima' per terrorismo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve