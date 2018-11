Al cinema Se son rose | l' amore secondo Pieraccioni

Al cinema 'Se son rose...' di Pieraccioni : trama - cast e anticipazioni : In uscita il 29 novembre l'ultimo film del regista toscano: "Una commedia in cui il protagonista deve vedersela con tutte le...

10 anni di Twilight : come sono cambiati i protagonisti della saga cinematografica : francescamaria.ruggiero 22 November 2018 Il primo film Twilight festeggia oggi il decimo anniversario! Riesci a credere che siano passati dieci anni da quando il mondo era diviso in #TeamEdward e #TeamJacob ? Un decennio è un sacco di tempo e inevitabilmente i protagonisti della saga cinematografica sono cambiati davvero tanto . C'è chi ha sfondato come ...

Se son rose film al cinema : trama - recensione - cast e curiosità : Se son rose è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 22 novembre 2018. La pellicola diretta da Leonardo Pieraccioni ha come protagonisti Leonardo Pieraccioni e Elena Cucci, Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Se son rose film al cinema: scheda e cast GENERE: Commedia ANNO: 2018 REGIA: Leonardo ...

Pre-persons - il capolavoro che non vedremo al cinema : Infatti, dice la 'scienza' che solo dai dodici anni in poi si è in grado di comprendere l'algebra: è questo il test definitivo per stabilire quando si è diventati 'persone'. I bambini sotto quell'età ...

cinema - arrivano i "CortiSonanti" : ... suddivise nelle cinque categorie del concorso: cortometraggi italiani, cortometraggi stranieri, documentari, videoclip musicali e sport video. Testimonial di questa edizione è l'attrice Pina Turco ...

'Isonzofront " La mia storia' al cinema Sociale di Gemona : In occasione delle celebrazioni del centenario della fine della prima guerra mondiale, la Cineteca del Friuli presenta mercoledì 14 novembre alle 21, al Cinema Sociale di Gemona, Isonzofront - La mia ...

Twilight con Kristen Stewart e Pattinson compie 10 anni e torna al cinema : Kristen Stewart e Robert Pattinson, Twilight di nuovo al cinema: ecco quando Twilight torna al cinema, esattamente dieci anni dopo la prima proiezione. È infatti passato un decennio quando il film tratto dall’omonimo libro di Stephanie Meyer è sbarcato sul grande schermo lasciando il segno. Per festeggiare questo importante anniversario la casa di produzione Eagle […] L'articolo Twilight con Kristen Stewart e Pattinson compie 10 anni ...

Festa del cinema di Roma - un ricordo personale e un omaggio a Stelvio Cipriani : Illustrazione di Lorenzo Pierfelice Il primo ottobre sono stato raggiunto come tutti da una notizia, la morte di Stelvio Cipriani. Il maestro di musica da cinema stava combattendo con i duri postumi di un ictus che lo aveva colpito lo scorso dicembre. In pochi intimi ne erano al corrente, qualcun altro ne aveva appreso le condizioni soltanto pochi mesi fa, ma tutto avvolto da un silenzio preoccupante intorno alle sue condizioni. Quel lunedì ...

Ornella Muti : "Il mito del cinema italiano non esiste più. Il #MeToo? Sono perplessa dalla denuncia tardiva delle molestie" : Nell'ultimo film in cui ha recitato, Notti magiche di Virzì, interpreta una diva non più giovane che "ha buttato dietro lo sbrilluccichio per andare oltre e diventare finalmente se stessa". Ma una diva Ornella Muti lo è davvero, in scena come nella vita. La celebre attrice si racconta in una lunga intervista al Corriere.Ha una lunghissima carriera alle spalle e ricorda con nostalgia "il mito del cinema di un tempo" in ...

Festa del cinema di Roma 2018 - “come si racconta una storia vera?” A Private War - Diario di tonnara e American Animals sono la risposta : Come raccontare una storia vera? Il Cinema ne è ontologicamente ossessionato e l’odierno programma della Festa del Cinema di Roma offre un trittico di opere che ne esemplificano tre modelli diversamente efficaci. C’è chi opta per una classica rappresentazione verosimile del reale, c’è chi ama alternare materiali d’archivio con nuove riprese, e c’è infine chi estremizza questa posizione tentando vie sperimentali di dialogo fra il presente e il ...

Dati eccellenti per A Star Is Born di Lady Gaga - un successo al cinema e in classifica con la colonna sonora : Grandi apprezzamenti su ogni fronte per A Star Is Born di Lady Gaga e Bradley Cooper: il film diretto dall'attore e interpretato da entrambi ha ottenuto un doppio riconoscimento dopo le prime due settimane di programmazione nelle sale americane. Non solo un ottimo riscontro di critica ampiamente prevedibile, viste le recensioni entusiaste emerse dalle varie anteprima sin dalla scorsa estate, ma anche un successo di pubblico per il film che ...

I Predator sono tornati al cinema : I Predator sono tornati al cinema, a distanza di 8 anni dal deludente Predators, il famoso franchise fantascientifico ci prova ancora, puntando su una scelta registica che potrebbe sorprendere. Da sempre i film della saga “Predator” erano stati caratterizzati dalla tensione di una caccia; l’uomo da Predatore era diventato preda e, seppure non mancassero accenni ironici, era la tensione della sfida tra umani e Predator il fulcro delle precedenti ...

Eva Grimaldi - la spudorata confessione sul big del cinema : 'Ci sono stata sei mesi' - Garko umiliato con tre parole : Eva Grimaldi , ospite oggi a Vieni da Me su Rai1, ha raccontato a Caterina Balivo del suo incontro e della storia d'amore con l'attore Sean Penn . "Eravamo nello stesso albergo a New York, io stavo ...

L’audio di Volk di Thom Yorke - la colonna sonora di Suspiria al cinema nel 2019 : Era comparsa già nel mese di giugno la traccia composta da Thom Yorke, musicista, cantautore, polistrumentista e meglio conosciuto come leader dei Radiohead, per la colonna sonora di Suspiria, il remake del lavoro di Dario Argento datato 1977 con la nuova regia di Luca Guadagnino (regista di Chiamami col tuo nome, tra i tanti film). Thom Yorke è stato in italia nel 2018 con due appuntamenti live, il 28 maggio al Teatro Verdi di Firenze e il ...