Aids | parte nel 2019 sperimentazione vaccino pediatrico contro Hiv

Aids : studio - 50% migranti con Hiv in Europa contagiato dopo la partenza : Una grande quota di migranti che vivono con l’Hiv in Europa ha acquisito l’infezione dopo la migrazione. Circa la metà parte dal proprio Paese senza il virus e circa il 50% si infetta nel Paese europeo che li ospita: il tasso di infezione va dal 32% al 64% nel Paese di approdo. E’ uno dei dati che emerge dallo studio aMase (advancing Migrant Access to health Services in Europe), condotto all’interno dell’EuroCoord ...