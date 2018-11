Aereo Merkel in panne,nessun sabotaggio

: Aereo della #Merkel in panne, si indaga a tutto campo. Non si esclude la pista criminale o il cyberattacco - Agenzia_Ansa : Aereo della #Merkel in panne, si indaga a tutto campo. Non si esclude la pista criminale o il cyberattacco - Agenzia_Ansa : #G20 Atterraggio d'emergenza per l'aereo di Angela #Merkel - RaiNews : Ipotesi sabotaggio dietro all'atterraggio d'emergenza a Colonia per l'aereo di Angela #Merkel. Non si esclude un at… -

L'aeronautica militare tedesca esclude che vi sia undietro il guastosul jet di stato di Angela, su cui la cancelliera avrebbe dovuto raggiungere il G20 in Argentina. "Non vi è alcun indizio di una pista criminale", ha affermato un portavoce. La cancelliera e il suo ministro delle Finanze hanno dovuto pernottare a Bonn e arriveranno in ritardo al vertice.(Di venerdì 30 novembre 2018)