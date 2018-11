Addio a Sandro Mayer | il saluto di amici e colleghi | da Selvaggia Lucarelli a Ivan

Roma - Addio a Sandro Mayer : il giornalista è morto a 77 anni : Direttore per venti anni del settimanale 'Gente', dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore, fra cui 'Dipiù' e 'Dipiù Tv'. Nota la sua partecipazione a 'Ballando con le stelle' nella veste di ...

