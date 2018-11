Adaptation | storie di uomini e di alberi nell’era del cambiamento climatico

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 novembre 2018) Ilcontinua la sua corsa e ormai non basta più contrastarlo, bisogna adattarvisi.sono chiamati a sfide senza precedenti ed è dalla loro alleanza che possono nascere le soluzioni più efficaci. A parlarne al pubblico di Isola della Sostenibilità 2018 Giorgio Vacchiano, ricercatore forestale dell’Università Statale di Milano, inserito da Nature nella lista degli 11 più promettenti studiosi del mondo, e Marco Merola, giornalista scientifico e creatore del webdocDa anni si studiano misure per tentare di ridurre l’impatto umano sull’ecosistema terrestre ma gli effetti del riscaldamento globale sono ormai visibili e si palesano in modo, talvolta, estremamente violento. Per questo, parallelamente alle azioni di mitigazione che puntano a ridurre le emissioni di gas serra, bisogna mettere in campo adeguate strategie di ...