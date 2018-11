Ad ottobre torna a crescere l' occupazione nelle piccole imprese

Orologi : export torna a salire in ottobre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tornado Asuni Sardegna 29 ottobre 2018 : Un Tornado di intensità F2 e di tipo Landspout si è verificato in data 29-10-2018 in località Asuni Oristano Sardegna. Dalle immagini di Baku Meteo e Dario Secci, possiamo ben osservare il percorso fatto dal vortice e danni provocati alla vegetazione. Alcuni alberi abbattuti e l’esportazione del manto erboso dal suolo. Una vettura con occupanti a bordo si è ribaltata più volte, (da capire la dinamica se direttamente dovuta al vortice), ...

Tornado Terracina - si aggrava il bilancio della tempesta del 29 ottobre : morta anche la donna ferita - domenica arriva Salvini : E’ morta la signora di 87 anni rimasta ferita il 29 Ottobre scorso a Terracina, in seguito alla violenta tromba d’aria che devastato la cittadina sul litorale pontino. Si aggrava ulteriormente così il bilancio del Tornado che Lunedì ha colpito Terracina, provocando due morti e decine di feriti. “Il sindaco e l’intera Amministrazione Comunale di Terracina – si legge sulla pagina Facebook del Comune – esprimono ...

Torna L’Allieva di Alessandra Mastronardi : anticipazioni prima puntata giovedì 25 ottobre : Era stato abbondantemente annunciato e adesso il momento è giunto: da giovedì 25 ottobre a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi Torna sugli schermi della Rai nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi per la seconda stagione de L’allieva, una fiction in sei puntate diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. La ricetta trovata per la trasposizione nel linguaggio seriale e ...

Torna il risk appetite all'ultima seduta di ottobre : ... stante la valutazione del ciclo USA illustrata sopra, l'incognita principale per il ciclo globale è se le autorità cinesi riusciranno a produrre un rimbalzo congiunturale dell'economia cinese. A ...

Torna il risk appetite all'ultima seduta di ottobre : Tutto può essere, ma, onestamente, le avvisaglie di un significativo rallentamento macro dell'economia USA sono al momento assai scarse. Una perdita di momentum dell'immobilare, questo è tutto. Tutte ...

NBA 2019 - i risultati della notte (31 ottobre) : i Raptors tornano a vincere - i Kings volano - ko i Clippers di un grande Gallinari contro i Thunder : Otto le partite nella notte NBA. Allo Spectrum Center vittoria di Charlotte (125-113) contro Miami. Grazie ad un Tony Parker di lusso, da 24 punti e 11 assist, gli Hornets si sono imposti sugli Heat. Illuminante la regia del 36enne francese, entrato a far parte del club dei più grandi della Lega avendo superato i 19.000 punti in carriera. Un traguardo degno di nota per l’asso transalpino. A sostegno dell’azione di un Parker ...

NBA 2019 - i risultati della notte (31 ottobre) : i Raptors tornano a vincere - i Kings volano - ko i Clippers di un grande Gallinari contro i Thunder : Otto le partite nella notte NBA. Allo Spectrum Center vittoria di Charlotte (125-113) contro Miami. Grazie ad un Tony Parker di lusso, da 24 punti e 11 assist, gli Hornets si sono imposti sugli Heat. Illuminante la regia del 36enne francese, entrato a far parte del club dei più grandi della Lega avendo superato i 19.000 punti in carriera. Un traguardo degno di nota per l’asso transalpino. A sostegno dell’azione di un Parker ...

29 ottobre - Leonardo Palmisano autore di utto torna. Il primo caso del bandito Mazzacani a Cutrofiano - Lecce - : Robinson" , incontri con scrittori e pedagoghi, reading, presentazioni di libri per approfondire le tematiche del contemporaneo, , "NonRassegnamoci" , spettacoli e performance dal vivo, e "CortoCorto"...

Offerte Kena : il 29 ottobre potrebbe tornare la Kena Star 5 con 50 GB a 5 euro al mese : Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, nella giornata di domani 29 ottobre 2018, Kena Mobile potrebbe riproporre una delle sue Offerte più interessanti dell’ultimo periodo, cioè le Kena Star 5. L’offerta Kena Star 5 potrebbe leggi di più...

Ascolti tv 27 ottobre : torna Portobello - ma Tu si que vales si conferma vincitore : Ascolti tv ieri: il ritorno in tv di Portobello non trionfa contro Tu si que vales Fino allo scorso sabato, il programma di intrattenimento di Canale 5 Tu si que vales ha sempre avuto la meglio contro Alberto Angela e il suo Ulisse su Rai 1. Cosa sarà accaduto ieri, 27 ottobre 2018, nella nuova sfida […] L'articolo Ascolti tv 27 ottobre: torna Portobello, ma Tu si que vales si conferma vincitore proviene da Gossip e Tv.

Torna l'ora solare. Dalle 03.00 di domenica 28 ottobre orologi indietro di 60 minuti : Dalle 03:00 del mattino di domenica 28 ottobre Torna l'ora legale. Le "lancette" degli orologi dovranno di conseguenza essere spostate indietro di 60 minuti . Quindi, per una volta, un'ora di sonno ...

Torna L’Allieva di Alessandra Mastronardi : anticipazioni prima puntata giovedì 25 ottobre : Era stato abbondantemente annunciato e adesso il momento è giunto: da giovedì 25 ottobre a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi Torna sugli schermi della Rai nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi per la seconda stagione de L’allieva, una fiction in sei puntate diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. La ricetta trovata per la trasposizione nel linguaggio seriale e ...

Isola di Pietro 2 - torna il ‘pediatra’ Gianni Morandi : anticipazioni prima puntata 21 ottobre : Dopo il grande successo della prima stagione, domenica 21 ottobre in prima serata su Canale 5 arriva l’episodio inaugurale de L’Isola di Pietro 2 la serie coprodotta da RTI e Lux Vide che ha visto il ritorno di Gianni Morandi alla lunga serialità italiana (e sulle reti Mediaset). Come abbondantemente annunciato nei mesi scorsi, per questa nuova stagione sono arrivate ad arricchire il cast anche Elisabetta Canalis e Lorella ...