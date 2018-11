Abbracci | lacrime e palloncini | a Fiumicino arrivano altri 69 migranti con i corridoi

Van Dijk e l’ Abbracci o con l’arbitro Hategan in lacrime : “ha perso la madre - spero d’averlo aiutato” [VIDEO] : Virgil Van Dijk si è distinto per un abbraccio caloroso al direttore di gara di Germania-Olanda: Hategan ha da poco perso la madre L’arbitro piange e Virgil Van Dijk lo consola. E’ successo ieri sera durante la sfida di Nations League tra Germania e Olanda, finita 2-2 dopo la rimonta degli Oranje. Dopo aver segnato nel recupero il gol che ha qualificato gli olandesi alle Final Four della Nations League, al fischio finale Van ...

WTA Linz – Le lacrime di gioia - poi il tenero Abbraccio con papà : tutta l’emozione di Camila Giorgi [VIDEO] : lacrime di gioia per Camila Giorgi dopo la vittoria del WTA di Linz: la tennista italiana abbraccia e bacia il padre dopo il successo Grazie al successo per 3-6 / 1-6 su Alexandrova, Camila Giorgi ha vinto la finale del WTA di Linz, conquistando il suo secondo titolo in carriera. La tennista italiana è apparsa molto emozionata dopo la vittoria, non riuscendo a trattenere lacrime di gioia. Camila è andata poi ad abbracciare affettuosamente ...