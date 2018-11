A Roma fra memoria e tecnologia con i Circoli storici nasce il Museo del Tevere

Roma - altro stop per la squadra giallorossa : uomini contati per Di Francesco : L’emergenza infortuni in casa Roma è ormai a livelli altissimi, dopo i tre infortuni negli ultimi quattro giorni. Domani si conosceranno le condizioni di Dzeko ed El Shaarawy, bloccati rispettivamente da lesioni al flessore. Oggi solo fisioterapia per gli ultimi due acciaccati in ordine di tempo e per Pellegrini. Non ci saranno contro l’Inter, come non ci sarà neanche De Rossi. Ma nelle ultime ore è sopraggiunto ...

Un altro passo nella storia per Francesco Totti - si commuove alla cerimonia per il suo ingresso nella Hall of fame della Roma : Francesco Totti è entrato ufficialmente a far parte della Hall Of fame della Roma. Il fuoriclasse di Porta Metronia è diventato il 28° giallorosso, il primo per decisione diretta della società, a fare il suo ingresso nella prestigiosa galleria di campioni in una cerimonia svolta sotto la Curva Sud di uno stadio Olimpico strapieno e traboccante amore nei confronti del suo simbolo, nell’immediata vigilia della sfida di Champions League Roma-Real ...

Roma - Di Francesco non vuole sentir parlare di mercato e lancia un “allarme infortuni” : Roma, Di Francesco sa bene che è il momento di lavorare sodo per risollevare la sua squadra, il mercato può attendere per adesso Roma, Di Francesco allontana le chiacchiere di mercato. Ai microfoni di Skysport il tecnico giallorosso non sembra voler sentire parlare di trasferimenti, nè in entrata, nè in uscita. La Roma ha altro a cui pensare in questo intenso mese di dicembre nel quale servirà risollevare un po’ la classifica in ...

Roma - si mette male anche in vista dell’Inter : Di Francesco annuncia quattro pesantissime assenze : Al termine del match contro il Real Madrid, l’allenatore della Roma ha annunciato quattro pesanti assenze in vista dell’Inter Una sconfitta amara, addolcita però dall’aritmetica qualificazione agli ottavi di Champions League. La Roma si lecca le ferite dopo lo 0-2 dell’Olimpico, concentrandosi adesso sul prossimo big match che l’attende in serie A, dove affronterà l’Inter impegnata a sua volta questa ...

DI FRANCESCO ESONERATO?/ Roma ultime notizie : ancora un ko contro il Real. E Conte era in tribuna... - IlSussidiario.net : Di FRANCESCO ESONERATO? Decisive Real Madrid e Inter per l'allenatore della Roma. Spunta Paulo Sousa, ma c'è il sogno Antonio Conte

Roma-Real Madrid - Di Francesco : “Sono molto avvelenato” : REAL Madrid-ROMA, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato da Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della sconfitta interna contro il Real Madrid: “Al di là degli errori individuali, siamo scesi in campo con tante assenze, abbiamo giocato con tanti giovani specialmente in avanti e mi è piaciuta l’intraprendenza e il desiderio […] L'articolo Roma-Real Madrid, Di Francesco: “Sono molto ...

Roma-Real - Di Francesco : “Siamo fragili emotivamente. Zaniolo migliore in campo” : A margine della gara dell’Olimpico tra Roma e Real Madrid, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha commentato la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: “Mi era piaciuta l’intraprendenza del primo tempo, li abbiamo attaccati molto alti. Ma non possiamo ricadere nei soliti errori e nella fragilità emotiva. Ogni volta che prendiamo gol smettiamo di giocare. Ne abbiamo parlato tantissimo, ma facciamo sempre gli stessi ...

Roma - Di Francesco : "Così mi girano - troppi errori. Contro l'Inter fuori in 4" : Dopo la sconfitta di Udine la Roma perde ancora e i fischi dell'Olimpico dopo il 2-0 Contro il Real Madrid esprimono tutto il malumore della piazza. Niente primo posto, gli ottavi sono comunque in ...

Roma da psicoanalisi - crollo nervoso fra primo e secondo tempo e il Real Madrid non perdona : l’Olimpico fischia una squadra senz’anima : Dopo un buon primo tempo, la Roma che rientra in campo nella ripresa è completamente diversa: cali di tensione ed errori madornali, il Real Madrid ringrazia e vicne 0-2. Giallorossi agli ottavi, ma sotto i fischi dell’Olimpico Fra primo e secondo tempo, all’Olimpico è accaduto qualcosa di particolare: è andata via la luce. Nessun guasto all’impianto d’illuminazione, il blackout è avvenuto nella testa dei giocatori ...

Champions : Roma Real Madrid. Monchi - squadra in buone mani con Di Francesco : "Io credo nel nostro allenatore e credo che siamo in buone mani". A poche ore dalla sfida di Champions League col Real Madrid, Monchi ribadisce la fiducia della Roma nei confronti di Eusebio Di ...

Roma - Monchi conferma Di Francesco : “siamo in buone mani” : Roma, Monchi sostiene che il tecnico giallorosso Di Francesco non sia a rischio nonostante la crisi di risultati recente “Vicini a Di Francesco? Siamo vicini a tutti quelli che credono nella Roma. Io credo nel nostro allenatore, siamo in buone mani”. Sono le parole del direttore sportivo della Roma, Monchi, a poche ore dalla delicata sfida Champions contro il Real Madrid all’Olimpico che arriva dopo il ko in campionato ...

Roma Real Madrid - la festa per Francesco Totti nel pre gara : Roma-Real Madrid, MA PRIMA E’ Totti-TIME- Una festa, certa, prima di una festa, auspicata. Si perché se da una parte la Roma spera stasera di raggiungere gli ottavi di finale di Champions League, facendo risultato contro il Real Madrid, dall’altra Francesco Totti nel pre gara avrà l’ennesimo momento speciale della sua carriera giallorossa. Una carriera […] L'articolo Roma Real Madrid, la festa per Francesco Totti nel pre gara proviene da ...

Roma-Real - Capello : 'Spagnoli più in crisi. I giallorossi possono farcela. E Di Francesco è più maturo' : Poi ecco il paragone, quello fra la sua Roma scudettata e la Juventus di ora: "In quegli anni quello italiano era il campionato più difficile del mondo. I più grandi venivano in Italia e il livello ...