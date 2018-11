A Lake Louise vince Schmidhofer

Sci alpino - Nicole Schmidhofer si prende la discesa di Lake Louise : che delusione per Nadia Fanchini : Schmidhofer, primo trionfo in carriera nella discesa di Lake Louise. Delago miglior azzurra, Nadia Fanchini fuori quando era in testa dopo il terzo intermedio Era stata la più veloce già in prova, in gara l’ha confermato: la prima delle due discese consecutive di Lake Louise va a Nicole Schmidhofer, che a 29 anni conquista il suo primo trionfo in carriera in Coppa del mondo. Aggressiva sin dall’inizio, l’austriaca ha ...

Sci alpino - Discesa libera Lake Louise 2018 : prima volta storica di Nicole Schmidhofer - battuta Gisin. Fanchini si mangia le mani : Nicole Schmidhofer ricorderà per sempre questa giornata perché ha conquistato il suo primo successo in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: l’austriaca ha vinto la Discesa libera di Lake Louise, siglando così il suo primo sigillo a 29 anni. La nativa di Friesach, che fino a oggi aveva collezionato soltanto quattro podi (un secondo e tre terzi posti), è scesa col pettorale 15 ed è semplicemente stata perfetta nella seconda parte ...

LIVE Sci - Discesa femminile Lake Louise 2018 in DIRETTA : vince l’austriaca Schmidhofer - azzurre lontane dalla vetta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Lake Louise, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si aprono le porte del Circo Bianco femminile alla velocità. In Canada, però, sono veramente tantissime le assenti illustri e tra queste la prima è senza dubbio colei che è la padrona di casa, Lindsey Vonn, che ha vinto su questa pista per 18 volte in carriera. La campionessa americana non sarà al cancelletto ...

Sci alpino - Lindsey Vonn non si ritira al termine della stagione : “Tornerò a gareggiare a Lake Louise” : Lindsey Vonn fa marcia indietro e non si ritirerà al termine della stagione in corso. La statunitense, infatti, ha annunciato sul suo canale YouTube (lanciato proprio oggi) che vorrà nuovamente gareggiare a Lake Louise, la pista prediletta dove ha vinto per ben 18 volte in carriera (14 in discesa libera e 4 in superG). La statunitense quest’anno non aveva potuto partecipare alle gare in terra canadese a causa di un infortunio subito in ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : stasera la prima discesa femminile a Lake Louise - Nadia Fanchini prima azzurra : Lake Louise, alle 20.30 la prima discesa della Coppa del Mondo femminile: apre la Gisin, Nadia Fanchini parte per ottava, Brignone ha il 18 Si parte alle ore 20.30 italiane a Lake Louise, in Canada, dove andrà in scena la prima discesa femminile di Coppa del Mondo della stagione. Al via col numero 1 c’è la svizzera Michelle Gisin, mentre la prima azzurra al cancelletto sarà Nadia Fanchini col numero 8, subito prima di Ilka ...

Sci alpino - l’ultima prova di discesa a Lake Louise sorride a Nicole Schmidhofer - Delago miglior azzurra : Schmidhofer davanti a tutte nell’ultima prova di discesa a Lake Louise. Shiffrin quarta, azzurre lontane: la più veloce è Delago Nicole Schmidhofer si conferma in gran forma. Settima martedì nella prima prova, seconda mercoledì, l’austriaca che l’anno scorso fu seconda nel superG di Lake Louise, è la più veloce nell’ultimo training disputato sulla pista canadese. Al suo tempo (1’48″37) si è avvicinata ...

LIVE Sci alpino - le gare di oggi a Lake Louise e Beaver Creek in DIRETTA : come vederle in tv e streaming. Orari e programma : Il lungo weekend dello sci alpino partirà nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 30 novembre, con la discesa libera maschile di Beaver Creek, prevista per le ore 18.45. Saranno impegnati sei italiani: con il 13 Dominik Pariis, con il 19 Christof Innerhofer, con il 20 Peter Fill, con il 27 Emanuele Buzzi, con il 39 Werner Heel, e con il 53 Mattia Casse. come SEGUIRE LIVE LA GARA DI Beaver Creek Venerdì 30 Novembre ore 18.45: Discesa libera ...