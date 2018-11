A due anni dal terremoto in Centro Italia il punto delle Professioni Tecniche

Furnari - terreno pubblico svenduto. Assolta Ninfa Cangemi : 'Ho subito due anni di sofferenze - di ansie' : Monreale, 29 novembre 2018 È stata Assolta per non avere commesso il fatto la monrealese Ninfa Cangemi. La donna, funzionario direttivo dell'assessorato all'economia della Regione Siciliana, era stata coinvolta in un'indagine scoppiata nel 2016 in seguito ad un servizio de "Le Iene", la nota trasmissione di Italia Uno. I fatti risalgono al 2014. Gli ...

Atletica - Valeria Straneo torna in gara dopo due anni : l’azzurra parteciperà alla maratona di Valencia : l’azzurra è pronta a rientrare in azione sulla distanza, dopo più di due anni, per lasciarsi alle spalle un paio di stagioni contrassegnate da problemi fisici Domenica 2 dicembre si corre la maratona di Valencia, in Spagna, e saranno passati 840 giorni dall’ultima gara sui 42,195 chilometri della primatista italiana Valeria Straneo, quella disputata alle Olimpiadi di Rio. l’azzurra è pronta a rientrare in azione sulla distanza, dopo più di ...

La generosità di Ahmed - 5 anni : affetto da spina bifida - dona il midollo osseo a due sorelle : Ahmed, un bambino saudita di 5 anni, soffre di spina bifida, una grave malformazione congenita. Questa patologia, però, non gli ha impedito di donare le proprie cellule staminali alle due sorelle più grandi. Grazie al suo gesto di generosità, una è riuscita a salvarsi mentre l’altra è morta a 10 anni in seguito alle complicazioni sopraggiunte dopo il trapianto. In Arabia Saudita, il bimbo è già considerato un eroe.Continua a leggere

Torino Film Festival 2018 - due film britannici raccontano la difficoltà delle relazioni contemporanee : Happy New Year - Colin Burstead e In Fabric : Metti un abito rosso capace di uccidere e una famiglia disfunzionale raccolta a Capodanno e pronta a sbroccare. Condisci con un’acutissima critica sociale e servi in tavola con un pizzico di ferocissimo humor inglese. Il risultato sono i “nuovi mostri” del Made in UK offerti su un piatto dorato dal 36° Torino film Festival. Essi si esprimo in due titoli che, a questo giro della kermesse diretta dall’anglofila Emanuela Martini, sono fulgidi ...

Fca : oltre 5 miliardi di investimenti in due anni : Il totale degli investimenti in Italia di Fca ammonterà a più di 5 mld di euro per il periodo 2019- 2021. E' quanto hanno detto nel corso di un incontro a Torino con i sindacati l'ad di Fca Mike ...

100 anni del Circo Knie : FFS inaugurano due locomotive : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Presi a calci e buttati a terra - bimbi di due anni picchiati all'asilo : arrestato maestro a Milano : picchiati, Presi a calci anche in testa e buttati a terra: hanno tra i 2 e 5 anni i bambini maltrattati in asilo di Pero , in provincia di Milano. Il maestro di una scuola dell'infanzia , italiano, è ...

Pero - bambini di due anni picchiati e strattonati : maestro d'asilo finisce ai domiciliari : Le telecamere nascoste hanno documentato 42 episodi: urla e comportamenti violenti contro bambini di due, cinque anni

Pamela Prati a 60 anni ho ritrovato l’amore e ho in affido due bambini : In un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” Pamela Prati confessa:”Mi vede più bella perché sono innamorata. Ho incontrato finalmente l’uomo che aspettavo da tutta la vita. E ora per me non esiste il passato, solo il presente e il futuro, ed esiste soprattutto lui”. E le belle notizie non sono finite, la showgirl, che ha da poco spento 60 candeline, annuncia: “Abbiamo due bambini in affido”. La Prati ...

Catania-Reggina - denunciato tifoso amaranto : Daspo di due anni : Nel weekend si è disputata la partita valida per il campionato di Serie C tra Catania e Reggina, successo della squadra siciliana, un guizzo nel finale ha permesso di conquistare tre punti preziosi per la classifica, beffa per i calabresi. Nel frattempo la Polizia ha denunciato un tifoso amaranto per un episodio che si è verificato nella giornata della partita, nel corso di controlli all’interno di un’auto di tifosi della ...

Pamela Prati - a 60 anni trova l’amore e prende due bimbi in affido : Pamela Prati ha appena compiuto 60 anni (è nata il 26 novembre 1958) e ha trovato l’amore vero. Il suo compagno si chiama Marco Caltagirone e ha 53 anni. Al magazine Chi la soubrette ha confessato: È un imprenditore edile. E noi andremo anche a vivere all’estero perché proprio io adoro, adoro l’idea di essere libera, è una decisione che ho preso per stare lontana dalle luci della ribalta. Ora posso anche voler non lavorare, ...