7 falsi miti su AIDS e HIV ancora troppo diffusi

10 falsi miti sui surgelati : (Foto: Bloomberg/Getty Images) Lo potremmo chiamare analfabetismo da surgelati: da una parte quasi la metà dei nostri connazionali utilizza cibi surgelati in cucina almeno una volta a settimana, dall’altro esistono lacune conoscitive su aspetti basilari del sotto zero che riguardano fino al 90% delle persone. È un dato poco rassicurante, raccontato anche da un’indagine condotta qualche settimana fa da Doxa su un campione di mille ...

Diabetici e alimentazione : sfatati falsi miti in conferenza a Roma : Novità digitali per controllare la glicemia e falsi miti sull'alimentazione dei Diabetici. Se n'è parlato a Roma nel corso di una conferenza di Roche

Cocaina : come l'uso della sostanza si lega ai falsi miti della nostra società : Chi fa uso di Cocaina sembra aprirsi al mondo e agli altri, al più sfrenato edonismo e sembra essere circondato da un alone di potenza. Ovviamente questi falsi miti legati al consumo di Cocaina , che ...

“Icardi in Champions faticherà” - “Insigne non segna alle big” : i falsi miti sfatati : Insigne ed Icardi hanno risposto alle chiacchiere a modo loro, alla maniera che conoscono meglio, vale a dire a suon di gol Eh sì, “Icardi in Champions faticherà“, dicevano… ed “Insigne contro le big si scioglie come neve al sole“, sì proprio così. Questo inizio di stagione in Champions League ha sfatato alcuni dei luoghi comuni che accompagnavano la carriera di questi due fenomeni del nostro calcio. Maurito ...

Influenza : tutti i falsi miti sulla malattia stagionale : L'antibiotico è efficace contro i batteri, non contro i virus; Sport : l'attività fisica rende più forti gli anticorpi e le difese immunitarie, ma non bisogna eccedere per non ottenere l'effetto ...

Il latte di mandorla è l'alternativa ok? Non proprio : tutta la verità sull'alimentazione sostenibile - + falsi miti - : Così abbiamo imparato a leggere le etichette dei cibi sia per evitare gli allergeni che per assicurarci che non arrivino dall'altra parte del mondo, inquinando tremendamente.

I 5 falsi miti da sfatare sull’influenza #bufale : L’influenza colpisce ogni anno un numero altissimi di malati fino a portare tra i 350.000 e i 650.000 ricoveri in tutto il mondo. Proprio per questo ogni Stato è alle prese con piani sanitari mirati a sconfiggere il male stagionale più temuto e che porta a nuove pandemie ogni anno. L’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha focalizzato la propria attenzione su 5 falsi miti sul virus da sfatare. Mito 1: l’influenza non ...

9 falsi miti A Cui Tutti Quanti Continuiamo A Credere : Qual è il deserto più grande del mondo? immagine: NASA/Wikipedia Sicuramente starete pensando che è il Sahara il deserto più grande del mondo ma in realtà non è cosi! I deserti sono zone disabitate ...

Curiosità e falsi miti sull'alimentazione in un convegno a Roreto di Cherasco : Mutua Cuore, Banca di Cherasco e Medical Center organizzano una serata dedicata alle Curiosità e ai falsi miti sugli alimenti e l'alimentazione. Martedì 9 ottobre, alle 21 , presso l'Auditorium Banca ...