huffingtonpost

: 5 occasioni in cui il Mobile Payment ci semplifica la vita - HuffPostItalia : 5 occasioni in cui il Mobile Payment ci semplifica la vita - MarioLavagna : RT @ilpopulista_it: UCCISA A BOTTE La donna aveva subito vessazioni e maltrattamenti in più occasioni, testimoniate anche da ecchimosi con… - guido110170 : RT @ilpopulista_it: UCCISA A BOTTE La donna aveva subito vessazioni e maltrattamenti in più occasioni, testimoniate anche da ecchimosi con… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) In un mondo in costante evoluzione, il sistema dei pagamenti non è da meno: l'era di internet, infatti, ha aperto orizzonti inattesi anche su quel fronte. Dalla possibilità di gestire il proprio conto corrente da casa a quella di poter pagare dall'altra parte del mondo con un solo click, allargando le frontiere del commercio e rendendo la rete un luogo dove effettuare transizioni con le modalità più disparate di pagamento. Un apporto all'innovazione è stato dato dall'avvento degli smartphone. Non a caso, oltre alla carta di credito (e, più in generale, oltre alle carte di pagamento), negli ultimi anni si sta affermando il, che permette di effettuare transazioni mediante dispositivi portatili. Questa nuova modalità di pagamento hato notevolmente ladei consumatori e continua a mietere successi. Basti pensare ...