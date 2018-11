343 Industries condivide una nuova concept art di Halo Infinite

eurogamer

(Di venerdì 30 novembre 2018) Come riporta Gamespot, 343ha condiviso unaart per il prossimo atteso. Rivelata in un nuovo aggiornamento per la community, 343 afferma che l'immagine proviene dal trailer del gioco che è stato trasmesso in origine durante l'E3 a giugno.Il trailer didell'E3 era in realtà dedicato al nuovo motore del gioco, lo Slipspace, e non al gioco stesso. La compagnia deve ancora mostrare il nuovo capitolo della serie e, al momento, le informazioni scarseggiano. Quello che sappiamo è che arriverà sia su Xbox One che su PC.C'è una voce intrigante che afferma che Microsoft prevede di lanciare il gioco in due parti: prima il single-player nel 2019, con il multiplayer in arrivo nel 2020. Tuttavia, il colosso di Redmond non ha fatto annunci ufficiali sui piani di pubblicazione.Read more…