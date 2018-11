Zingaretti | lotterò per non cambiare legge 194 | vicino ad Alfonsi

romadailynews

(Di giovedì 29 novembre 2018) Roma – “La mia piena solidarieta’ a Sabrinaper il vile attacco subito oggi nel corso del Consiglio municipale da parte dei militanti di Militia Christi. La194 va difesa, poiche’ rappresenta un autentico baluardo a tutela delle donne che hanno visto riconosciuto 40 anni fa il proprio diritto a una maternita’ consapevole”.“Nutro un profondo rispetto per tutte le persone che, come Sabrina, si impegnano perche’ nessuno cancelli o addirittura pensi anche solo di modificarne il testo. Come presidente della Regione Lazio, ma soprattutto come uomo, continuero’ in prima persona a lottare perche’ non si cambi questo pezzo di storia cosi’ importante per il nostro Paese”. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Lazio, NicolaL'articoloper non194, ...