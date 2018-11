Xbox Game Pass | arrivano Gardens Between | Mutant Year Zero e Strange Brigade

Stallion83 diventa il primo giocatore a raggiungere quota 2 milioni di punti Gamerscore su Xbox Live : L'utente Xbox Live Stallion83 è diventato il primo giocatore a raggiungere il traguardo impressionante di due milioni di punti Gamerscore, come segnala Wccftech. "13 anni fa mi sono innamorato degli achievement di Xbox dopo aver sbloccato "Cluster Buster" in Hexic HD per 5 G. La scorsa notte ho sbloccato questo obiettivo in @Halo MCC che mi ha portato esattamente a 2.000.000 di punti Gamerscore. È così che esprimo la mia passione per i ...

Disponibile il preload dei titoli Xbox Game Pass : Il tempo Passa e un numero sempre maggiore di titoli si aggiunge alla lista proposta da Xbox Game Pass, si tratta di un'ottima cosa ma gli utenti continuano a chiedere a gran voce una specifica funzione, ovvero il preload.Come riporta VG247, di solito i giochi danno la possibilità di effettuare il preload (ovvero installare il titolo qualche giorno prima dell'uscita) in modo da essere pronti a giocare al day one, questo non era possibile con i ...

È ora possibile effettuare il pre-load dei videogiochi di Xbox Game Pass : Con l'ormai sistemico aumentare delle dimensioni su disco dei videogiochi, il pre-load è diventato rapidamente uno standard che ha permesso a tutti quegli utenti che non hanno accesso a una connessione ad alta velocità di farsi trovare pronti al momento del lancio di un determinato titolo.Poiché sono sempre di più i videogiochi che arrivano nell'Xbox Game Pass al loro day one, nelle parole di Mike Ybarra Microsoft ha annunciato di aver ...

L'Xbox Game Pass sfonda il tetto dei 200 videogiochi inclusi nel servizio : Nel corso dell'evento X018 che Microsoft ha tenuto la scorsa settimana, il colosso di Redmond ha presentato al grande pubblico le novità in arrivo per Xbox Game Pass, il servizio che a fronte di un corrispettivo mensile permette di accedere a una vasta libreria di titoli per Xbox One.Come svelato da Microsoft nel corso dell'evento, novembre e dicembre saranno mesi importanti per il Game Pass dal momento che il servizio accoglierà nella sua ...

Secondo Phil Spencer i giochi AAA aggiunti a Xbox Game Pass incrementano le vendite dei giochi stessi : I boss di Xbox, Phil Spencer, ha una convinzione, ovvero che i giochi AAA aggiunti a Xbox Game Pass incrementano le loro vendite attraverso il servizio. In molti sono d'accordo, invece, che pubblicare un gioco AAA su Game Pass potrebbe essere molto rischioso, perché un titolo da 70 dollari potrebbe essere vostro con un abbonamento al servizio di soli 10 dollari mensili. Quindi in che modo le vendite dei giochi sarebbero incrementate?Come notato ...

PUBG disponibile su Xbox Game Pass : Microsoft lo ha annunciato durante l'ultimo evento XO18 ed ora è arrivato il momento, PUBG è infatti disponibile all'interno dell'Xbox Game Pass.Come riporta MSPoweruser, a dare l'annuncio è stato come sempre Larry Hryb tramite un post su Twitter. Il gioco sarà disponibile per tutti gli abbonati dal 12 novembre, inoltre è stato annunciato che tutti i nuovi iscritti al servizio potranno avere il loro primo mese di Game Pass a solo 1 dollaro. ...

THIEF OF THIEVES SEASON ONE GRATIS con Xbox Game PASS : A grande sorpresa Microsoft in occasione dell’X018, ha rilasciato GRATUITAMENTE la prima stagione di THIEF of THIEVES per i possessori di un abbonamento XBOX GAME PASS, uno stealth GAME tratto dalla serie a fumetti di Robert Kirkman. THIEF of THIEVES disponibile da oggi con la prima stagione Se siete abbonati al servizio XBOX GAME PASS, potete scaricare il primo episodio di THIEF of THIEVES su XBOX One senza costi aggiuntivi. ...

Xbox Game Pass : Tutti i giochi annunciati all’X018 : In occasione dell’X018, Microsoft ha annunciato 16 nuovi giochi per il servizio Xbox Game Pass, di cui uno disponibile già da ora e gli altri in arrivo entro le prossime settimane. Xbox Game Pass: Tutti i giochi annunciati Disponibile da subito Thief of Thieves Novembre PlayerUnknown’s Battlegrounds – 12 novembre Agents of Mayhem – 22 novembre MXGP 3 – 22 novembre Thomas Was Alone – 22 ...

X018 : ecco i 16 nuovi titoli in arrivo all'interno di Xbox Game Pass : La puntata speciale di Inside Xbox organizzata in occasione di X018 ci ha regalato diversi annunci riguardanti Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft che sin dall'annuncio sta comprensibilmente attirando l'attenzione di un buon numero di giocatori.Abbiamo deciso di raccogliere tutti i titoli che entreranno a far parte del catalogo del servizio all'interno di questa news. ecco i 16 nuovi titoli che entreranno a far parte di Xbox ...

X018 : Hellblade : Senua's Sacrifice debutta in Xbox Game Pass nel mese di dicembre : Nella puntata speciale di Inside Xbox organizzata in occasione di X018 continuano gli annunci riguardanti Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che permette di accedere a un catalogo in costante evoluzione di titoli sicuramente piuttosto interessanti.Questa volta a rimpolpare le fila del Game Pass sarà Hellblade: Senua's Sacrifice, autentica perla sviluppata da Ninja Theory, una delle software house recentemente acquisite da ...

X018 : PUBG in arrivo all'interno di Xbox Game Pass : La puntata speciale di Inside Xbox organizzata in occasione di X018 si è aperta con un annuncio indubbiamente interessante riguardante nientepopodimeno che PlayerUnknown's Battlegrounds.Il titolo battle royale farà infatti parte del servizio in abbonamento a partire dal 12 novembre. A incuriosire anche il fatto che i nuovi abbonati potranno entrare all'interno del servizio al prezzo di appena $1.Read more…

PlayStation Now supera Xbox Game Pass e diventa il servizio su abbonamento più redditizio : Se vi state chiedendo quale sia il servizio su abbonamento più redditizio, SuperData ha la risposta.Ebbene, PlayStation Now di Sony è diventato il servizio più redditizio, superando anche Xbox Game Pass. Questi servizi si sono dimostrati molto proficui per le aziende, con ricavi totali che si attestano a 273 milioni di dollari registrati nel terzo trimestre del 2018 nel mercato USA. Stando al report di SuperData, PlayStation Now detiene ora il ...

Xbox Game Pass vince il favore degli utenti : Il servizio di abbonamento mensile, offerto da Microsoft e strutturato per l’Xbox, ottiene ottimi risultati nei sondaggi. Game Pass Xbox Game Pass è stato lanciato nel 2017, ottenendo subito dei riscontri positivi. Nell’arco di tempo dal suo lancio a ora, questo servizio ha riscosso molti successi. I dati presenti nei sondaggi parlano chiaramente, mostrando un servizio apprezzato in varie nazioni. Secondo il sondaggio di Newzoo, l’8% dei ...

Giochi gratis Xbox One di novembre 2018 : Microsoft annuncia i Games with Gold : Microsoft ha finalmente svelato i Giochi gratis di novembre che arriveranno su Xbox One e Xbox 360. Questa volta Major Nelson non ha deluso, annunciando titoli tripla A che mancavano da un bel po' nei Games with Gold. Cominciamo col botto: per Xbox One arriveranno Battlefield 1 e Assassin's Creed, sì, il primo capitolo della fortunata saga Ubisoft. Battlefield 1 sarà disponibile dal 1 al 30 novembre, mentre ci sarà anche Race the Sun, ...