X Factor | dopo la presentazione degli inediti | ecco chi è stato premiato dagli ascolti

Lodo Guenzi risponde ad Asia Argento dopo le critiche sulle sue scelte a X Factor : “Dica quello che vuole” : Lodo Guenzi risponde ad Asia Argento dopo le critiche mosse in merito alle sue scelte e che avrebbero causato l'eliminazione di due delle band che l'attrice romana aveva deciso di portare ai live. Il leader di Lo Stato Sociale decide comunque di mostrarsi neutrale, senza dare giudizi di sorta sulle esternazioni della ex giudice del talent e che avrebbe anche deciso di non seguirlo più sui social. "Da figlio di giudice, non mi sento di ...

Renza Castelli è l’eliminata di X Factor dopo il ballottaggio “fratricida” contro Naomi : L’eliminato del 5° Live Show di X Factor 12 è Renza Castelli dopo un ballottaggio fratricida. Una serata difficile per Fedez che ha visto entrambe le sue concorrenti al ballottaggio, l’una contro l’altra, dopo due manche che hanno diviso gli otto concorrenti in gruppi di quattro. Nel primo Renza, Anastasio, Sherol e Luna; nel secondo Naomi, Leo Gassman, Martina Attili e i BowLand. Le concorrenti meno votate nelle due manche, in cui sono ...

Anastasio offende Selvaggia Lucarelli/ Le scuse dopo gli insulti : 'si dicono tante ca**te' - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : Anastasio, rapper di X Factor 2018, offende Selvaggia Lucarelli e poi chiede pubblicamente scusa: 'si dicono tante ca**te'.

Dopo l’addio a X Factor Asia Argento sogna Amici di Maria De Filippi e frequenta Fabrizio Corona : Dopo essere stata costretta a dire addio a X Factor Asia Argento sogna Amici di Maria De Filippi: l'attrice e regista, intervistata dal settimanale Chi per parlare della storia d'amore in erba con Fabrizio Corona, ha confermato di voler tornare a lavorare molto presto per superare il periodo difficile che sta affrontando da ormai un anno. Dal caso Weinstein a quello Bennett, passando per la morte del compagno chef Anthony Bourdain, la Argento ...

X Factor 2018 - Live show/ Diretta - eliminato e ospiti : Renza Castelli dopo Luna Melis (25 ottobre) : X Factor 2018, primo Live 25 ottobre: Diretta, concorrenti e favoriti. Alessandro Cattelan presenta il primo appuntamento con ospiti i Maneskin e Rita Ora.

Fedez/ Le polemiche dopo il compleanno : i meme il parere degli internauti (X Factor 2018) : Fedez è uno dei volti più amati di X Factor 2018: quest'anno il rapper si occupa della categoria Over. Chissà che non possa essere l'occasione giusta per vincere XF12

ASIA ARGENTO/ Foto - Dopo la difesa di Adriano Celentano : "posso ingoiare questo rospo col sorriso" (X Factor) : ASIA ARGENTO è una delle protagoniste indiscusse della dodicesima edizione di X Factor 2018: la sua esclusione ha diviso l'opinione pubblica e fatto scomodare anche Adriano Celentano

Bagno di folla per Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma - arriva la rivincita dopo l’esclusione da X Factor 12 : Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma mettono in pratica una piccola reunion dei giudici di X Factor 12 dopo l'esclusione dell'attrice 43enne a seguito dello scandalo Jimmy Bennett. La vera protagonista del red carpet di Roma è davvero Asia Argento, che solleva le braccia al cielo mimando Braccio di ferro in segno di forza. Una rivincita, per l'attrice, dal momento che il pubblico ha dimostrato di gradire in maniera particolare la sua ...

Simone Frulio dopo X Factor torna con nuovi brani e un progetto con Make A Wish Italia (intervista) : Simone Frulio vive la sua prima esperienza con “L’Ambrogino d’oro”, ma successivamente sono arrivati “Io Canto” con Gerry Scotti e X Factor 7 a cui ha partecipato come membro del gruppo Freeboys, con il quale ha inciso un album e girato per un tour estivo. dopo una pausa di quattro anni, Simone Frulio torna con tre singoli, il primo “Battito di mano”, in vista di un nuovo album imminente. Se dovessi raccontare il tuo nuovo singolo “E non ...

X Factor 2018 - Asia Argento : ‘Dopo la difesa di Celentano posso ingoiare il rospo’. La risposta di Sky : “Ora che mi ha difesa pubblicamente anche il più grande musicista italiano vivente nonché il mio mito, posso ingoiare questo rospo col sorriso. I love you Adriano”. Asia Argento replica sui social ad Adriano Celentano che in una lettera pubblicata dalle agenzie commenta l’esclusione dell’attrice dalla giuria di X Factor 2018. Ora che mi ha difesa pubblicamente anche il più grande musicista italiano vivente nonché il mio ...

X Factor - Manuel Agnelli richiama la concorrente dopo l’esibizione : “Questa cosa non è mai stata fatta”. Poi la sorpresa : Nell’ultima puntata prima dei live, Manuel Agnelli ha sorpreso tutti: “Questa cosa, a X Factor, non è mai stata fatta. Me ne assumo la responsabilità”. dopo l’esibizione di Sherol, il giudice l’ha convocata una seconda volta, tanto che la ragazza ha esclamato, impaurita: “Mi fa cantare di nuovo”. Invece Agnelli le ha riservato una sorpresa, portandola direttamente alla fase in prima serata (ogni giovedì ...