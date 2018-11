X Factor 2018 | sesto live in diretta | ecco i brani della serata Ospiti Giorgia | Jonas

davidemaggio

: Donna morta in un incidente stradale a Milano: alla guida dell'auto il cantante di X Factor #MicheleBravi - repubblica : Donna morta in un incidente stradale a Milano: alla guida dell'auto il cantante di X Factor #MicheleBravi - slugline_it : RT @repubblica: Big Fish, il produttore dietro alle 'ragazze' di Manuel Agnelli: ''X Factor'? Non lo seguivo ma ora...' [news aggiornata al… - repubblica : Big Fish, il produttore dietro alle 'ragazze' di Manuel Agnelli: ''X Factor'? Non lo seguivo ma ora...' [news aggio… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) XDopo la presentazione degli inediti nella scorsa puntata, la gara a Xcontinua con il. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con ilblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’XArena.: anticipazioniDalle 21.15, insu SkyUno, Alessandro Cattelan conduce la sesta puntatadi X. In gara sette concorrenti: tre under donna di Manuel Agnelli (unica squadra ancora al completo), due under uomo di Mara Maionchi, un over di Fedez e un gruppo di Lodo Guenzi.La gara sarà caratterizzata da due manche: orchestrale la prima, nella quale ciascuno canterà una cover riarrangiata ad hoc, mentre la seconda sarà un medley corale degli inediti, cantato uno dietro l’altro senza ...