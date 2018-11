X Factor 12 | il sesto live show | eliminata Sherol Dos Santos

X Factor 2018 - sesto live in diretta : Fedez ’salva’ Naomi grazie alla cover - fuori Sherol Dos Santos : Leo Gassman - sesto live X Factor 2018 Dopo la presentazione degli inediti nella scorsa puntata, la gara a X Factor 2018 continua con il sesto live. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del sesto live 21.16: Il sesto live viene ...

X Factor 2018 - sesto live in diretta : ecco i brani della serata. Ospiti Giorgia - Jonas Blue e Liam Payne : X Factor 2018 Dopo la presentazione degli inediti nella scorsa puntata, la gara a X Factor 2018 continua con il sesto live. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del sesto live 21.16: Il sesto live viene aperto da Giorgia, che ...

X Factor 12 : il sesto live show in diretta : [live_placement] X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni del 29 novembre 2018prosegui la letturaX Factor 12: il sesto live show in diretta pubblicato su TVBlog.it 29 novembre 2018 22:05.

X Factor 2018 diretta : 29 novembre - il sesto Live Show su Sky Uno : X Factor 2018, prodotto firmato Sky e condotto da Alessandro Cattelan è entrato ormai nel vivo. Durante l'ultima puntata, infatti, i concorrenti rimasti in gioco hanno potuto far ascoltare per la prima volta i loro inediti, riscuotendo già molto successo ad una sola settimana dalla pubblicazione. Questa sera, 29 novembre, andrà in onda sul canale Sky Uno (108 del satellite) il sesto Live. I sette concorrenti rimasti in gara dovranno esibirsi ...

X Factor 12 - sesto live. La scaletta e le canzoni : La finale di X Factor 12 si fa sempre più vicina. Presentati gli inediti è tempo di raccoglierne i frutti (già conteggiabili in oltre 5 milioni di stream su Spotify). I brani verranno ripresentati velocemente anche questa sera ma in chiave medley con un passaggio del microfono – testimone da un concorrente all’altro dopo una prima manche di cover. Fedez (Over) e Lodo Guenzi (Gruppi) sono i giudici in maggiore difficoltà dopo essere ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 29/11/2018 – Il sesto Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Giorgia e Jonas Blue. : Sesta Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...