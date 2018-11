WWE – Che disavventura per Lince Dorado | il luchador mascherato derubato a Minneapolis

WWE – Ronda Rousey - che cattiveria! Becky Lynch distrutta sui social : “ti mando un pezzo di Charlotte come souvenir” : Ronda Rousey attacca a distanza Becky Lynch dopo la cancellazione del loro match da Survivor Series: il post socil dell’ex UFC è da ‘Baddest woman on the planet’ L’universo WWE non si è ancora ‘ripreso’ da qunto successo nell’ultim punta di Raw e dala situazione relativa all’infortunio di Becky Lynch. La campionessa di SmackDown, dopo aver guidato l’invasione ai danni delle ragazze di ...

WWE – Becky Lynch non gradisce la battuta di Nia Jax dopo l’infortunio : “pugno a tradimento - mi vendicherò stronza” : Niax Jax cerca di spegnere le polemiche sull’infortunio procurato a Becky Lynch con una battuta, la superstar irlandese le risponde per le rime su Twitter Nel mondo WWE continua a tenere banco la situazione relativa all’infortunio di Becky Lynch. La campionessa di SmackDown, dopo aver guidato l’invasione del roster blu ai danni delle ragazze di RAW, ha rimediato una frattura del setto nasale e una commozione cerebrale, ...

NBA – Gli Hawks scherzano sulla brutta caduta di Kanter : l’azione ha la telecronaca… WWE! [VIDEO] : Gli Atlanta Hawks postano un video della caduta di Kanter, con in sottofondo una telecronaca WWE: il turco non la prende bene Spesso i social sono teatro di meme ironici e divertenti, nonché di satira dissacrante, ma a volte si rischia di oltrepassare il limite della decenza. È quanto hanno fatto gli Atlanta Hawks, postando il video della brutta caduta di Kanter, durante la sfida fra Hawks e Knics della notte fra mercoledì e giovedì. Sul ...

WWE Super Show-Down – Il nuovo look di John Cena e la finisher che ‘divide’ i fan [FOTO e VIDEO] : John Cena ha stupito il pubblico di Super Show-Down apparendo dimagrito e con un nuovo taglio di capelli, per ragioni cinematografiche: la sua nuova finisher ha invece diviso i fan Nella tarda mattinata italiana è andato in sCena Super Show-Down, il primo PPV targato WWE a svolgersi in Australia. Il pubblico di Melbourne ha potuto ammirare il ritorno sul ring di diverse leggende WWE, fra le quali anche John Cena, assente dal ring da ...

WWE Evolution – Lita a SportFair : “ecco perché ho scelto Mickie James. Donne pronte per WrestleMania!” : SportFair ha avuto l’onore e il piacere di intervistare Lita, leggendaria hall of famer della WWE che ha risposto alle nostre domande in merito al PPV Evolution, alla sua carriera e al futuro della divisione femminile Mentre l’America si divide fra scandali sessuali nel mondo di Hollywood e resta scottata dalla questione sessismo e parità dei diritti uomo-donna nello sport, dopo il caso Serena Williams, la WWE dimostra ancora una volta di ...

Drew McIntyre a SportFair : 'sono il nuovo volto della WWE! Dolph? Ecco perchè siamo al top! Italia? La adoro' : Quindi ho lavorato duramente per diventare un grande atleta, il miglior wrestler del mondo. Quando sono tornato ero ad un livello differente rispetto a prima, più maturo, più cosciente di come ...

Drew McIntyre a SportFair : “sono il nuovo volto della WWE! Dolph? Ecco perchè siamo al top! Italia? La adoro” : SportFair ha avuto il piacere di intervistare Drew McIntyre, stella di primo piano della WWE, nonchè Campione di Coppia di Raw: la superstar scozzese ha parlato del suo ritorno nella federazione, del suo compagno di tag Dolph Ziggler e del suo amore per l’Italia A volte, nella vita, c’è solo bisogno di avere una seconda possibilità. Succede che le opportunità arrivino quando non si è pronti a coglierle, quando si è l’uomo ...