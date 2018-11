Wind offre 20 GB al mese per un anno ad alcuni clienti | a 1 euro al mese

All Inclusive 30 Fire offre minuti illimitati - 100 sms e 30 GB a 4 - 99 euro al mese per chi torna in Wind : Gli ex clienti Wind Tre potranno ricevere un sms informativo con la proposta di ritornare in Wind con l'offerta All Inclusive 30 Fire che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 sms verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico dati alla massima velocità (4G) a 4,99 euro al mese a tempo indeterminato. Inoltre, il nuovo cliente Wind riceverà anche un bundle di 100 GB da utilizzare per 1 anno ...