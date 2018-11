WhatsApp | in arrivo i messaggi vocali che si possono sentire in sequenza

Terza spunta WhatsApp in dirittura d’arrivo? Un’altra bufala è servita : La Terza spunta WhatsApp sta veramente per essere integrata, oppure siamo al cospetto di un'altra bufala, come tante se ne sentono ormai circolare? Come riportato da 'bufale.net', la questione sarebbe ben più profonda di quel che sembrerebbe: in Rete di riferimenti assoluti che si riallacciano alla Terza spunta WhatsApp non ce ne sono, sintomo evidente che la fake-news stia girando all'interno dell'applicazione stessa, probabilmente tramite la ...

È in arrivo una scorciatoia per le chiamate di gruppo su WhatsApp Beta : In arrivo una scorciatoia dedicata alle chiamate di gruppo su WhatsApp per Android. Chiamare o videochiamare i membri di un gruppo diventerà sempre più facile per via dell'aggiunta di un nuovo pulsantone col quale iniziare senza indugi una chiamata, funzionalità che arriverà a breve nelle prossime versioni Beta. L'articolo È in arrivo una scorciatoia per le chiamate di gruppo su WhatsApp Beta proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : in arrivo la funzione “Ranking” : La nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha recentemente mosso i primi passi verso una nuova funzionalità. Il Ranking è stato introdotto nel programma beta per dispositivi iOS, ed è già in sviluppo anche per leggi di più...

WhatsApp si trasforma : in arrivo il nuovo rivoluzionario aggiornamento della chat più utilizzata : Tra le chat e le app più diffuse, WhatsApp è sicuramente tra quelle che per prime hanno sempre adottato le nuove tecnologie appena uscite sul mercato. I suoi utenti sono dunque abituati ad avere sempre il meglio e a stare al passo coi tempi. Anzi, a volte anche un passo avanti. E l’equipe che ha sviluppato la piattaforma non intende abbassare il tiro: a breve, forse già nei primi mesi, ci sarà una rivoluzione radicale nella funzione di ...

WhatsApp : il vicepresidente conferma l'arrivo della pubblicità nel 2019 : Ebbene sì, ora che è arrivata anche la conferma ufficiale, non ci possono più essere dubbi: WhatsApp [VIDEO] inserira' presto annunci pubblicitari. A darne notizia è stato Chris Daniels, il vicepresidente dell'azienda, durante un'intervista rilasciata all'Economic Times. Sì, inseriremo annunci pubblicitari nello Status e questa sara' la modalita' di monetizzazione principale per l’azienda. Queste le parole che il vicepresidente della più ...

Tutti gli sticker in arrivo su WhatsApp : Su WhatsApp arrivano gli stickerSu WhatsApp arrivano gli stickerSu WhatsApp arrivano gli stickerSu WhatsApp arrivano gli stickerSu WhatsApp arrivano gli stickerSu WhatsApp arrivano gli stickerSu WhatsApp arrivano gli stickerSu WhatsApp arrivano gli stickerSu WhatsApp arrivano gli stickerSu WhatsApp arrivano gli stickerSu WhatsApp arrivano gli stickerSu WhatsApp arrivano gli stickerLa notizia dell’arrivo degli sticker su WhatsApp è arrivata ...

WhatsApp : in arrivo gli sticker su Android - iOS …e Windows Mobile! : Dopo l’annuncio di Febbraio, finalmente gli sticker sono in fase di rilascio su Android, iOS e soprattutto Windows 10 Mobile! Grazie ai soliti colleghi di WAbetainfo, veniamo a conoscenza che l’aggiornamento è in fase di rilascio sui dispositivi Android e iOS e sarà successivamente supportato anche dagli “abbandonati” utenti Windows Mobile. Attenzione: Per i possessori di smartphone Android o iOS, sarà necessario un ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento/ In arrivo 3 funzioni mai viste per Android e iOS : In arrivo tre nuovi aggiornamenti per WhatsApp in attesa dell'aggiornamento generale dell'applicazione previsto per il prossimo anno ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:46:00 GMT)

WhatsApp : silenziare le chat con la nuova modalità Vacation Mode in arrivo : Gli sviluppatori di Whatsapp [VIDEO] sono sempre al lavoro per rendere più sicura ma anche più piacevole l'utilizzazione della famosa chat verde. Ecco perché, come messo in evidenza da diversi siti specializzati, si starebbe lavorando alacremente per introdurre la cosiddetta Vacation Mode e altre due modalita' altrettanto importanti, oltre alla possibilita' data all'utente ricevente di leggere i messaggi che vengono cancellati entro 7 minuti ...

WhatsApp : silenziare le chat con la nuova modalità Vacation Mode in arrivo : Gli sviluppatori di Whatsapp sono sempre al lavoro per rendere più sicura ma anche più piacevole l'utilizzazione della famosa chat verde. Ecco perché, come messo in evidenza da diversi siti specializzati, si starebbe lavorando alacremente per introdurre la cosiddetta Vacation Mode e altre due modalità altrettanto importanti, oltre alla possibilità data all'utente ricevente di leggere i messaggi che vengono cancellati entro 7 minuti dall'invio ...

WhatsApp : è in arrivo la modalità vacanza : Secondo Wabetainfo, noto portale che si occupa da molto tempo di analizzare le nuove release di WhatsApp, sarebbero in arrivo interessanti novità per l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Il team di sviluppatori leggi di più...

WhatsApp - in arrivo le modalità vacanza e silenziosa : La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp è in evoluzione continua fin dalla sua nascita, e nei prossimi giorni sembra si doterà di almeno tre nuove funzionalità, che gli sviluppatori stanno già messo a disposizione di un ristretto numero di utenti. Dalla cerchia di utenti iscritti al programma di accesso preliminare alle versioni beta di WhatsApp sono infatti trapelate notizie inerenti innanzitutto a una cosiddetta modalità vacanza, ...

Quante novità in arrivo su WhatsApp : Linked Account - modalità silenziosa e modalità vacanza : WhatsApp ha introdotto e sta sviluppando alcune funzionalità decisamente interessanti, per cercare di restare al passo con la concorrenza. L'articolo Quante novità in arrivo su WhatsApp: Linked Account, modalità silenziosa e modalità vacanza proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : in arrivo cambiamenti per i messaggi cancellati : Da quando WhatsApp ha integrato una funzionalità dedicata alla cancellazione dei messaggi inviati, questa opzione è davvero piaciuto agli utenti tanto da necessitare modifiche e miglioramenti per andare incontro alle loro esigenze. Se inizialmente il leggi di più...