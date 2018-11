Volley | Semifinale Mondiale per Club 2018 | Trento-Fakel Novy Urengoy Data | programma

Volley - Semifinale Mondiale per Club 2018 : Civitanova-Asseco Resovia. Data - programma - orario d’inizio e tv : Civitanova affronterà l’Asseco Resovia nella Semifinale del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile: sabato 1° dicembre la Lube scenderà in campo a Czestochowa (Polonia) per sfidare la formazione padrona di casa nell’incontro che spalanca le porte sull’atto conclusivo della rassegna iriData. I cucinieri, reduci dai successi di lusso sullo Zenit Kazan e sul Fakel Novy Urengoy, si apprestano a incrociare il proprio destino con ...

Volley - Mondiale per club 2018 : Trento e Civitanova in semifinale - quando si giocano? Data - programma - orari e tv. Possibile derby italiano! : E’ un Mondiale per club 2018 da sogno per l’Italia. Alle Final Four di Czestochowa (in Polonia) si sono qualificate la Lube Civitanova e l’Itas Diatec Trento ed ora la possibilità di vedere un derby azzurro in semifinale o finale è un’ipotesi molto probabile. Trento e Civitanova, affronteranno nell’ultima giornata della fase a gironi rispettivamente i polacchi dell’Asseco Resovia e i russi del Fakel Novy Urengoy. In ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : Trento commuove e abbatte il Sada Cruzeiro - dolomitici lanciati verso la semifinale! : Commovente, coraggiosa, granitica, mai doma nemmeno quando deve scalare una montagna. Trento incanta al Mondiale per Club 2018 di Volley maschile e sconfigge il fortissimo Sada Cruzeiro per 3-1 (17-25; 28-26; 25-23; 27-25): i dolomitici sono stati più volte con le spalle al muro ma con forza d’animo e con una grande convinzione nei propri mezzi sono riusciti ad annichilire la temibile corazzata brasiliana e a regalarsi una nuova notte ...

LIVE Trento-Sada Cruzeiro Volley - Mondiale per club 2018 in DIRETTA : sfida cruciale per la qualificazione alla semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Sada Cruzeiro, match valido per il Mondiale per club 2018 di volley maschile. A Resovia (Polonia) i dolomitici affronteranno la compagine brasiliana in un incontro determinante per la qualificazione alle semifinali: i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno sconfitto il modesto Ardakan all’esordio e ora se la dovranno vedere con un avversario decisamente più quotato che può contare su ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : Civitanova vola in semifinale insieme al Fakel - eliminato lo Zenit Kazan! : Civitanova si è qualificata alle semifinali del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile. La Lube aveva sconfitto lo Zenit Kazan per 3-2 nel big match di oggi pomeriggio, per accedere al turno successivo con una giornata di anticipo doveva sperare che il Fakel Novy Urengoy battesse lo Skra Belchatow nell’incontro della serata a Plock (Polonia) e così è stato. La formazione russa si è imposta per 3-2 (23-25; 27-29; 30-28; 25-21; 21-19) ...

Volley - Mondiale per club 2018 : il girone di Trento ai raggi X. Sada Cruzeiro e Resovia i rivali per la semifinale : Obiettivo minimo semifinale per l’Itas Trentino nel Mondiale per club che si disputa la prossima settimana in Polonia. Il girone dei gialloblù comprende l’Asseco Resovia, formazione polacca, il Sada Cruzeiro, squadra brasiliana che vanta già tre titoli mondiali e gli iraniani del Khatam Ardakan, oggetto misterioso della competizione per club. Il Trentino è la squadra che vanta più titoli iridati, avendo vinto le prime quattro edizioni da quando ...

Volley femminile - Marco Bonitta : “Paola Egonu straordinaria nella semifinale contro la Cina. Giocatrici così ti fanno vincere” : Nei giorni in Giappone che hanno avuto per protagoniste le ragazze italiane del Volley nei Mondiali 2018, i paragoni con la formazione allenata da Marco Bonitta nel 2002 si sono sprecati. Quella squadra, guidata da Elisa Togut (opposto) e dall’eccezionale Leo Lo Bianco in regia, seppe realizzare l’impresa di vincere una rassegna iridata, scrivendo una pagina di storia. La compagine di Davide Mazzanti c’è andata molto vicina, ...

Video/ Italia Cina (3-2) : highlights della partita (semifinale Mondiali Volley femminile 2018) : Video Italia Cina (3-2): highlights della partita, semifinale dei Mondiali volley femminile 2018 a Yokohama (oggi venerdì 19 ottobre). Per le azzurre un trionfo dopo una dura battaglia(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:20:00 GMT)

ItalVolley alla semifinale mondiale contro la Cina La diretta 0-0 : Nella pallavolo il muro, filosoficamente, è un po? come un rigore parato nel calcio. Ecco: Anna Danesi, centrale dell?Italia di Mazzanti, ai mondiali giapponesi di rigori ne ha...

Volley - Mondiale - semifinale : Serbia-Olanda 3-1 : Serbia-Olanda 3-1, 25-22, 26-28, 25-19, 25-23, - Come un anno fa nella finale dell'Europeo a Baku la Serbia travolge l'Olanda e conquista la sua prima finale del Mondiale. La Serbia comincia con il '...

Volley - Mondiale - semifinale : Italia-Cina : L'Italia gioca per la finale Mondiale contro la Cina che ha già battuto nella seconda fase. Per l'Italia è la quarta semifinale iridata nella storia e finora ha vinto solo la prima nel 2002. Valeria ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina in ritardo - la semifinale non inizierà alle ore 09.10. Il nuovo programma e orario d’inizio : Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile, non inizierà alle ore 09.10 come da programma. Il motivo è molto semplice: l’altra semifinale tra Olanda e Serbia è andata per le lunghe e ha sforato il “muro” delle ore 08.40. Quando si gioca sullo stesso campo (in questo caso a Yokohama, Giappone), tra il termine di una partita e l’inizio dell’altra, infatti, devono trascorrere trenta minuti e dunque ...

LIVE Italia-Cina Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : semifinale da batticuore - le azzurre sfidano l’armata del Celeste Impero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo di domani da giocare contro la vincente di Serbia-Olanda: si preannuncia una partita estremamente avvincente e appassionante, sulla carta molto equilibrata tra due squadre che hanno tutte le carte in regola per vincere il titolo. Le due formazioni si ...

LIVE Serbia-Olanda Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : prima semifinale tutta europea - Boskovic e compagne partono forte : 1-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Olanda, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata da giocare poi contro la vincente di Italia-Cina che si giocherà alle ore 09.10. Si preannuncia una partita estremamente equilibrata e appasionante, rivincita della finale degli Europei 2017 dominata dalle slave che anche oggi ...