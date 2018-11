Volley | Mondiale per club 2018 | Trento e Civitanova in semifinale | quando si giocano?

Volley - Mondiale per Club 2018 : Aaron Russell “Giannelli mi esalta - dobbiamo fare un passo avanti come squadra” : E’ un Mondiale per Club che parla italiano, visto che Civitanova e Trento sono già certe della qualificazione alla semifinale. Aaron Russell è stato uno dei grandi protagonisti del successo per 3-1 di Trento contro i brasiliani del Sada Cruzeiro. L’americano ha raccontato le sue emozioni alla Gazzetta dello Sport dopo la sfida di ieri: “Il Sada ha iniziato battendo molto bene e mettendo in difficoltà la nostra ricezione. Non è ...

Volley - Mondiale per club 2018 : Civitanova-Fakel Novy Urengoy. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Oggi giovedì 29 novembre si giocherà Civitanova-Fakel Novy Urengoy, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile. La Lube scenderà in campo con la certezza di essere già qualificata alle semifinali della rassegna iridata, la sfida contro la compagine russa servirà solo per assegnare il primo posto nel girone e delineare gli accoppiamenti per il turno a eliminazione diretta. I cucinieri si presentano all’appuntamento dopo ...

Volley - Mondiale per club 2018 : Trento-Asseco Resovia. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Oggi giovedì 29 novembre si giocherà Trento-Asseco Resovia, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile. I dolomitici scenderanno in campo a Resovia per affrontare i padroni di casa: i ragazzi di Angelo Lorenzetti sono già certi della qualificazione alle semifinali proprio come la formazione polacca, questa partita è uno scontro diretto per il primo posto nel girone. Sfida da urlo per Trento che vuole regalarsi un successo da sogno e ...

Volley - Mondiale per club 2018 : le partite di oggi (29 novembre). Programma - orari e tv. Il calendario completo : oggi giovedì 29 novembre si disputa la quarta giornata del Mondiale per club 2018 di Volley maschile, in Polonia si giocheranno quattro partite. Si conclude la fase a gironi ma si conoscono già le quattro squadre qualificate alle semifinali, bisogna soltanto decidere i piazzamenti all’interno del girone: Civitanova-Fakel Novy Urengoy e Trento-Asseco Resovia saranno i due scontri diretti per il primo posto nei rispetti gruppi, entrambi in ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : Trento si qualifica alle semifinali - il Resovia surclassa l’Ardakan : Trento si è qualificata matematicamente alle semifinali del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile che si sta disputando in Polonia. I dolomitici, oggi pomeriggio capaci di sconfiggere il fortissimo Sada Cruzeiro, aspettavano soltanto l’esito scontato del match serale per poter festeggiare la certezza aritmetica del passaggio del turno ed è puntualmente arrivata: l’Asseco Resovia non fa scherzi e sconfigge il Khatam Ardakan per ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : Trento commuove e abbatte il Sada Cruzeiro - dolomitici lanciati verso la semifinale! : Commovente, coraggiosa, granitica, mai doma nemmeno quando deve scalare una montagna. Trento incanta al Mondiale per Club 2018 di Volley maschile e sconfigge il fortissimo Sada Cruzeiro per 3-1 (17-25; 28-26; 25-23; 27-25): i dolomitici sono stati più volte con le spalle al muro ma con forza d’animo e con una grande convinzione nei propri mezzi sono riusciti ad annichilire la temibile corazzata brasiliana e a regalarsi una nuova notte ...

LIVE Trento-Sada Cruzeiro Volley - Mondiale per club 2018 in DIRETTA : sfida cruciale per la qualificazione alla semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Sada Cruzeiro, match valido per il Mondiale per club 2018 di volley maschile. A Resovia (Polonia) i dolomitici affronteranno la compagine brasiliana in un incontro determinante per la qualificazione alle semifinali: i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno sconfitto il modesto Ardakan all’esordio e ora se la dovranno vedere con un avversario decisamente più quotato che può contare su ...

Volley - Mondiale per club 2018 : Trento-Sada Cruzeiro. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Oggi mercoledì 28 novembre si giocherà Trento-Sada Cruzeiro, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile. I dolomitici scenderanno in campo a Resovia per affrontare la compagine brasiliana: l’obiettivo è quello di vincere il secondo incontro consecutivo e avvicinarsi alle semifinali, i sudamericani sono già in difficoltà dopo aver perso all’esordio con l’Asseco. Sfida da urlo per Trento che vuole regalarsi un successo ...

Volley - Mondiale per club 2018 : le partite di oggi (28 novembre). Programma - orari e tv. Il calendario completo : oggi mercoledì 28 novembre si disputa la terza giornata del Mondiale per club 2018 di Volley maschile, in Polonia si giocheranno due partite. Alle ore 17.30 il big match tra Trento e Sada Cruzeiro. Alle ore 20.30 l’incrocio tra le altre due formazioni inserite nella pool di Resovia, i polacchi dell’Asseco Resovia contro i modesti iraniani dell’Ardakan. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e gli orari ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : Civitanova vola in semifinale insieme al Fakel - eliminato lo Zenit Kazan! : Civitanova si è qualificata alle semifinali del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile. La Lube aveva sconfitto lo Zenit Kazan per 3-2 nel big match di oggi pomeriggio, per accedere al turno successivo con una giornata di anticipo doveva sperare che il Fakel Novy Urengoy battesse lo Skra Belchatow nell’incontro della serata a Plock (Polonia) e così è stato. La formazione russa si è imposta per 3-2 (23-25; 27-29; 30-28; 25-21; 21-19) ...

Volley - Mondiale Club : Civitanova da urlo - Kazan battuto al tie break : PLOCK , Polonia, - Seconda vittoria per la Cucine Lube Civitanova al Mondiale per Club in corso in Polonia. La formazione di Medei ha battuto 3-2 in rimonta i campioni del Mondo in carica dello Zenit ...

Volley : Mondiale per Club - splendida Lube domato lo Zenit al tie break : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Medei riparte dal solito sestetto Bruno-Sokolov, Stankovic-Simon al centro, Juantorena-Leal in banda, Balaso libero. Alekno risponde come da previsioni con Butko-Mikhaylov,...

LIVE Civitanova-Zenit Kazan Volley - Mondiale per club 2018 in DIRETTA : sfida di lusso - i marchigiani inseguono e trascinano i russi al tie break : 2-2 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, match valido per il Mondiale per club 2018 di volley maschile. A Radom (Polonia) andrà in scena la rivincita della finale dello scorso anno vinta dalla corazzata russa che però in questa circostanza è già con le spalle al muro: i ragazzi di Alekno, infatti, hanno perso ieri il derby contro il Fakel Novy Urengoy e dunque sono quasi obbligati a vincere per continuare a inseguire ...

