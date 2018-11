Volley | Cev Cup | Busto che fatica ! battuto il Dresdner al quinto set

Volley : Cev Cup - Busto supera al tie break le tedesche del Dresdner : Busto ARSIZIO, VARESE,- Esordio vincente per la Yamamay E-Work Busto Arsizio nella nuova edizione della CEV Cup: al termine di una lunga battaglia, le Bustocche si sono imposte per 3-2 sulle tedesche ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio suda col Dresda - sofferta vittoria al tie-break : vittoria sofferta per Busto Arsizio nell’andata dei 16esimi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Di fronte ai 1500 spettatori del PalaYamamay, le Farfalle hanno sconfitto il Dresda per 3-2 (25-21; 24-26; 25-22; 23-25; 15-10) dopo 123 minuti molto intensi anche se poco spettacolari ma la qualificazione al prossimo turno è rimandata all’incontro di ritorno in programma ...

CEV Volleyball Champions League 2018-19 : la Gorgonzola Novara parte col piede giusto : Gorgonzola Novara vittoriosa nella gara d’esordio della CEV Volleyball Champions League 2018-19 Inizia con un successo limpido l’avventura della Igor Gorgonzola Novara nella CEV Volleyball Champions League 2018-19. Al PalaIgor, nella 1^ giornata della fase a gironi, le azzurre di Massimo Barbolini superano 3-0 il Budowlani Lodz, conducendo le danze da metà primo set in poi, senza mai offrire alle polacche l’occasione di ...

Volley : Cev Cup - Trento nell'andata dei 16i travolge il Losanna : LA CRONACA DEL MATCH- Angelo Lorenzetti tiene a riposo Grebennikov e lancia come titolare nel ruolo di libero Carlo De Angelis; nello starting six c'è poi posto per Giannelli in regia, Vettori ...

Volley - CEV Cup 2018-2019 : Trento strapazza Losanna nell’andata dei 16esimi - bene Giannelli-Vettori : Trento sconfigge Losanna con un agevole 3-0 (25-18; 25-14; 25-20) nell’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I dolomitici si sono imposti sul campo degli svizzeri guidati da Massimiliano Giaccardi senza dover strafare più di tanto, impiegando appena 72 minuti per sbrigare una pratica che non è mai stata in discussione: l’Itas ha messo una seria ...

Volley femminile - Champions League 2018-2019. Novara al debutto con il Budowlani Lodz di Brakocevic : Ostacolo polacco domani sera per il debutto in Champions League dell’ambiziosa Novara. La squadra di Barbolini, che domenica scorsa ha riconquistato la vetta della classifica in campionato e tra una settimana sfiderà Conegliano nel big match, rivincita della Supercoppa vinta dai veneti, ospita alle 20.30 il Budowlani Lodz che ha centrato la qualificazione alla fase a gironi eliminando le forti francesi del Mulhouse. I favori del pronostico sono ...

Diretta/ Losanna Trento info streaming video e tv : le parole di coach Lorenzetti - Coppa Cev Volley - - IlSussidiario.net : Diretta Losanna Trento info streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per la Coppa Cev di volley , oggi mercoledì 21 novembre, .

Volley : Cev Cup - Trento a Losanna per l'andata dei 16i : Lorenzetti potrà contare sull'intera rosa di tredici giocatori a disposizione, che si alleneranno alla University Sport Hall di Dorigny già nella serata odierna, dopo aver sostenuto in mattinata il ...

Su DAZN la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile : La grande pallavolo europea sbarca su DAZN. Per le prossime due stagioni, infatti, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile. A partire da martedì 20 novembre, con la partenza della fase a gironi, gli appassionati di pallavolo potranno quindi seguire il meglio delle due principali competizioni europee per club, tra cui tutti gli incontri ...

Volley : l'European Volleyball Gala CEV da domani a Budapest : A seguire verranno consegnati i premi per la stagione 2018 tra i quali quello al Presidente dei CO dei Campionati del Mondo 2010, 2014 e 2018 Carlo Salvatori. I PROGRAMMA- 1 novembre: presentazione ...

Volley : A Budapest l'European Volleyball Gala CEV : A seguire verranno consegnati i premi per la stagione 2018 tra i quali quello al Presidente dei CO dei Campionati del Mondo 2010, 2014 e 2018 Carlo Salvatori. I PROGRAMMA- 1 novembre: presentazione ...

A Budapest l'European Volleyball Gala CEV : A seguire verranno consegnati i premi per la stagione 2018 tra i quali quello al Presidente dei CO dei Campionati del Mondo 2010, 2014 e 2018 Carlo Salvatori. L'agenda: 1 novembre: presentazione del ...

Volley – Le ragazze della Nazionale ricevute dal Presidente della Repubblica Mattarella : L’Italia del Volley femminile ricevuta in udienza presso la Sala degli Specchi del Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina in udienza nella Sala degli Specchi del Palazzo del Quirinale, la Nazionale Femminile reduce dalla conquista della medaglia d’argento nei Campionati del Mondo. Quella odierna rimarrà una giornata speciale e tutta da ...

Volley : il Presidente Mattarella ha ricevuto le azzurre al Quirinale : ' Siamo molto felici di essere qui, nella casa degli italiani a celebrare forse in modo inedito un altro grande successo dello sport italiano, del mondo femminile in particolare . C'è grande speranza ...