Volkswagen consegna una e-up! alla Polizia di Stato a Milano

Volkswagen - Consegnata una e-up! alla Polizia di Milano : La Volkswagen ha consegnato alla Polizia di Stato di Milano una e-up! , la city-car in versione completamente elettrica. La cerimonia di consegna delle chiavi è avvenuta stamattina alla presenza del questore Marcello Cardona e di Massimo Nordio, amministratore delegato Volkswagen Group Italia.Già 1.800 "tedesche" in divisa. La Volkswagen e-up! è solo uno dei tanti modelli gruppo tedesco entrati nella flotta di veicoli utilizzati ...

