“Volevo fare il giornalista | ma in Italia mi ignoravano Ora a Londra lavoro anche per la

(Di giovedì 29 novembre 2018) “Inil mio progetto non venne nemmeno considerato. Mi dissero che con un magazine online non avrei fatto strada. A meno che non seguissi dei binari politici“. Così Filippo Baglini, 44 anni, pietrasantino, una laurea con lode in Fisica nucleare all’Università di Pisa e unal Cern di Ginevra sugli acceleratori di particelle, dieci anni fa ha lasciato tutto ed è volato aper realizzare il suo sogno: vivere di giornalismo. Oggi la sua azienda di comunicazione, fondata al costo di una sterlina, vanta un sito e una radio, produce documentari, come quello su Guglielmo Marconi, e fornisce contenuti alla Bbc. “Intorno solo per trovare mia madre”, spiega Filippo, che ha raccontato la sua storianel documentario Addio, non tornerò.Dopo la laurea con lode in Fisica nucleare nel 2003, Filippo trovaal Cern di Ginevra. ...