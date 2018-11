Vòce | un nuovo Luogo di Aimo e Nadia nel cuore di Milano

Auro Bulbarelli nuovo direttore di RaiSport - l’ex voce del ciclismo nominata dal CdA : Auro Bulbarelli è stato nominato direttore di RaiSport. Vicedirettore dal 2009, la celebre voce del ciclismo (subentrò nel 2001 ad Adriano De Zan) ha ricevuto oggi la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione Rai. Il 38enne mantovano avrà così l’onore di ricoprire la carica più importante nella redazione sportiva del network pubblico proprio nel momento in cui la Rai deve trovare un accordo con Rcs in merito ai diritti televisivi ...

Cremonini - dal 7 dicembre il nuovo lp 'Possibili Scenari per pianoforte e voce' : Uscirà il 7 dicembre 'Possibili Scenari per pianoforte e voce', il nuovo album di Cesare Cremonini, che ad un anno di distanza dall'uscita di 'Possibili Scenari', pubblica la versione piano e voce ...

Consiglio Territoriale del Forum del Terzo Settore Savonese : Alberto Isetta nuovo portavoce : ... ci sono la promozione e la valorizzazione dell'azione del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione sociale, dell'economia sociale e della solidarietà internazionale. A seguito dell'...

Raffaella Carrà si riprende Rai 3? La voce clamorosa sul nuovo programma : Raffaella Carrà potrebbe tornare sul piccolo schermo a partire dalla primavera del 2019. A rivelare la notizia è il settimanale Novella 2000 , che, annuncia, inoltre che il suo ritorno potrebbe essere ...

Bomba gossip su Maria Elena Boschi : vola la voce sul nuovo fidanzato ‘segreto’ : Maria Elena Boschi ha un nuovo fidanzato? È un periodo di tam-tam mediatico per l’ex ministro del governo Renzi e Gentiloni. Non solo le foto su Maxim della scorsa settimana ma anche la possibilità di vederla presto in sala cinematografica con un cine-panettone. Certo, non lei in prima persona. Ma c’è chi sarà pronta a interpretarla nel nuovo film dal titolo ‘Natale a 5 Stelle’. Scritto da Enrico Vanzina e diretto da ...

“E lui?!?”. Gemma Galgani - la foto che scatena i fan. E la voce del nuovo fidanzato vola : Giorgio Manetti sarà pure fuori dal trono over di Uomini e Donne (per scelta sua, pare), ma Gemma Galgani c’è ancora. E pure quest’anno, anche se la stagione è appena iniziata, si conferma una delle protagoniste assolute. L’amatissima quanto discussa dama torinese in puntata finisce sempre al centro dei gossip e anche il pubblico da casa, oltre che quello dello studio, è solito commentare sui social le sue vicende ...