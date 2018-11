Vivi per amore domenica 16 dicembre allo Spazio Teatro 89 di Milano

Belfast "la città più Vivibile per i nomadi digitali" : Un nuovo modo di lavorare in un nuovo mondo iperconnesso, in cui lo scenario economico in rapida evoluzione richiede figure professionali sempre più flessibili e indipendenti. Prendendo in ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Berlino - torna Elia Viviani : Davide Cassani, CT delle Nazionali Italiane di Ciclismo, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista che si disputerà a Berlino (Germania) dal 30 novembre al 2 dicembre. Spicca l’annunciato rientro di Elia Viviani che guiderà una formazione maschile un po’ spuntata (ci saranno solo Ceci, Lamon, Plebani e Scartezzini) mentre al femminile rispondono presenti le big Letizia ...

Adesso Facebook vuole sapere anche con chi Viviamo : Facebook non si ferma e vuole in ogni modo entrare prepotentemente nella nostra vita, e soprattutto nella nostra privacy. E" stato messo a punto dal Social un nuovo algoritmo per riuscire a sapere ogni utente con chi condivide la casa e la sua vita. Zuckerberg non sembra quindi particolarmente intimorito dai vari scandali che hanno interessato la sua piattaforma. Nè quelli legati alla raccolta dati degli utenti iscritti al sito, né la falla ...

Viviamo in tempi difficili per la cultura e per la scienza : "Viviamo in tempi che non sono facili per la cultura e per la scienza", questa è una delle frasi chiave del discorso di apertura dell'anno Accademico del nuovo Presidente dell'Accademia dei Lincei, Giorgio Parisi. Nel discorso, Parisi aggiunge anche che "noi tutti qui presenti ci rendiamo conto che non è possibile lo sviluppo tecnologico senza un parallelo avanzamento della scienza pura".E nota una realtà che è sotto ...

Video più “Vivi” e SIM virtuale : arrivano due nuove funzioni per OnePlus 6 a bordo della OxygenOS Open Beta 7 : OnePlus ha rilasciato la OxygenOS Open Beta 7 per coloro che possiedono il flagship della prima parte dell'anno L'articolo Video più “vivi” e SIM virtuale: arrivano due nuove funzioni per OnePlus 6 a bordo della OxygenOS Open Beta 7 proviene da TuttoAndroid.

Oltre mille persone per l'ultimo saluto a Marisa Charrère ed ai piccoli Vivien e Nissen - nel funerale celebrato assieme - di domenica : Oltre mille persone per l'ultimo saluto a Marisa Charrère ed ai piccoli Vivien e Nissen, nel funerale celebrato assieme, di domenica Cronaca Lutti domenica 18 Novembre '18, h.21.10 Angelo Musumarra Oltre un migliaio di persone, tra parenti, amici, compagni di scuola e di sci, colleghi e conoscenti, si sono ritrovati nel pomeriggio ...

Salvini alla Cna - Di Maio a Vivite : sabato milanese per i due vicepremier : Il secondo ha invece inaugurato, alle ex cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnologia, il festival Vivite , la manifestazione organizzata e promossa da Alleanza delle Cooperative per ...

Tralci di Vite partecipa a Vivite - il festival del vino cooperativo. : Il festival si terrà a Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci. La partecipazione della nostra Cooperativa, all'incontro "La coscienza del vino" domenica 18 ...

Milo Rau. Nella ripetizione - morire per continuare a essere Vivi - : Seppure i punti di vista sulla vicenda di cronaca siano determinati dalla scelta di dispositivi scenici distinti quali il montaggio video, la musica, il canto e l'interpretazione teatrale, essi si ...

Sei Giorni di Gand – Ancora una sfida per Viviani : l’azzurro chiude il 2018 in coppia con Keisse : Ancora una sfida per Viviani in questo 2018 appassionante e soddisfacente: l’azzurro alla Sei Giorni di Gand Elia Viviani torna in pista alla Sei Giorni di Gand (da domani a domenica prossimi) dove è stato terzo nel 2016, quando vinse la coppia inglese Cavendish-Wiggins. Sarà Ancora in coppia con Iljo Keisse, che a Gand ha vinto nel 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015 (tra gli italiani, hanno vinto la manifestazione solo Nando ...

Vivi internet - al meglio : al via il progetto di Google per un uso responsabile del web : Il web è ormai parte integrante delle nostre vite, e tra piattaforme di comunicazione e social network è ormai facilissimo restare costantemente in contatto con altre persone in qualsiasi momento della giornata. Le potenzialità della rete sono enormi, ma come ogni cosa deve essere usato con attenzione e consapevolezza, per evitare che si trasforma in un’arma a doppio taglio, esponendoci a pericoli di varia natura. Nasce proprio con ...

Vivi Internet al meglio - il progetto di Google per aiutare gli adulti a guidare i ragazzi sul web : L’educazione civica digitale è una delle grandi sfide della società contemporanea. Non basta più insegnare ai ragazzi come comportarsi nella vita reale, serve anche – forse di più – far capire loro come comportarsi in Internet. Un compito a cui spesso genitori e insegnanti sono impreparati, perché conoscono poco la realtà digitale, al contrario dei loro figli e alunni, che sono “nativi digitali”. Google si propone come ...

Sci alpino - gli infortuni sono ormai alle spalle : Vivien Insam e Karoline Pichler lavorano per tornare in forma : Vivien Insam e Karoline Pichler in Val Senales, le azzurre si allenano per tornare al top della forma Vivien Insam e Karoline Pichler proseguono la loro preparazione per tornare gradualmente al top della forma dopo i gravi infortuni subiti. Così, mentre le compagne di squadra andranno a Levi per partecipare al primo slalom della stagione di Coppa del mondo, le due atlete saranno in Val Senales, dove sono state convocate dal capo allenatore ...

Karate - Mondiali 2018 : doppia medaglia di bronzo per l’Italia nel kata! Viviana Bottaro e Mattia Busato salgono sul podio : l’Italia conquista due medaglie di bronzo nel kata individuale ai Mondiali 2018 di Karate grazie a Viviana Bottaro e Mattia Busato. Gli azzurri hanno fatto valere la loro grande qualità sul tatami di Madrid, andando a vincere nettamente le finali per il bronzo e avendo così l’onore di salire sul podio iridato. Bottaro ha sconfitto la francese Alexandra Feracci con il pieno favore dei giudici (5-0). L’azzurra è salita per seconda sul tatami e ha ...