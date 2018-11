Victoria’s Secret sbarca definitivamente in Italia | apre primo store con assortimento

Adriana Lima - l’angelo più amato di Victoria’s Secret che ha detto stop (alle passerelle) : È stato un addio commosso quello di Adriana Lima a Victoria’s Secret, iniziato sulla passerella newyorkese dell’ultimo Fashion Show e continuato poi su Instagram, dove la celebre top model ha ringraziato il celebre brand e i suoi fan: «Cara Victoria grazie per avermi mostrato il mondo, per aver condiviso i tuoi segreti con me e, cosa più importante, per avermi dato le ali e insegnato a volare». Ali da Angelo che ora, con grande ...

U&D Valentina Dallari contro Victoria’s Secret : L’ex protagonista di “Uomini e Donne” Valentina Dallari, si scaglia contro Victoria’s Secret. La nota marca infatti sarebbe rea di utilizzare nella sua ultima sfilata modelle troppo magre, cosa che ha dato fastidio a Valentina ha sofferto di gravi disturbi alimentari. La Dallari ha infatti iniziato il suo sfogo social postando un’immagine del Victoria’s Secret Fashion Show: “Non venitemi a dire ha sottolineato su “Instagram” che Winnie Harlow ...

The Weeknd che fa il tifo per Bella Hadid alla sfilata di Victoria’s Secret è dolcissimo : Fianco a fianco con la "suocera" The post The Weeknd che fa il tifo per Bella Hadid alla sfilata di Victoria’s Secret è dolcissimo appeared first on News Mtv Italia.

Adriana Lima dice addio alle passerelle di Victoria’s Secret : É tempo di addii e nuovi inizi per la bella Adriana Lima. La modella e volto storico di Victoria"s Secret dice addio alle passerelle. Mano sul cuore, testa bassa, lacrime negli occhi, con un vestito che non lascia nulla all"immaginazione, la Lima annuncia il suo addio, non sfilerà più per Victoria"s Secret.Brasiliana, 37 anni, castana con profondi occhi azzurri, fisico mozzafiato, madre di due figli e ambita da tutti gli stilisti. Eppure è tempo ...

Victoria’s Secret Fashion Show a New York : i momenti più belli della sexy sfilata [GALLERY] : Il Victoria’s Secret Fashion Show sbraca a New York in un tripudio di colori e sensualità: le modelle più belle del mondo sulla passerella del marchio di lingerie Il Victoria’s Secret Fashion Show di New York, andato in scena ieri, è stato un tripudio di sensualità e colori. I capi di lingerie sono stati i protagonisti, insieme alle modelle più belle del mondo, dello spettacolo che si è tenuto nella sfilata più sexy ...

Adriana Lima dice addio a Victoria’s Secret : lacrime e mani sul cuore nella sua ultima sfilata da “angelo” : Le mani sul cuore, la testa bassa e gli occhi pieni di lacrime. Adriana Lima ha salutato così la passerella di Victoria’s Secret Show, la sfilata di lingerie più famosa al mondo. Per 19 anni è stata uno degli “angeli” e ha incantato tutti con le sue mise super sexy ora, a 37 anni, dice il suo addio alla casa di moda statunitense. Accompagnata dagli applausi scroscianti, durante l’ultimo show a New York ...

Victoria’s Secret – Adriana Lima in lacrime nel suo ultimo show : la brasiliana dice addio al marchio di lingerie [GALLERY] : L’ultima sfilata di Adriana Lima come modella di Victoria’s Secret: le lacrime della splendida indossatrice brasiliana Il fashion show Victoria’s Secret a New York è andato in scena lasciando a bocca aperta, come sempre, proprio tutti. Ad arricchire di emozioni la serata, l’addio di Adriana Lima al marchio di lingerie per cui la bellissima brasiliana ha sfilato per anni. La meravigliosa indossatrice ha espresso la ...

Le foto della sfilata di Victoria’s Secret : L'annuale evento della famosa azienda di lingerie non è stato diverso dal solito: molte modelle famose e scenografie appariscenti

Dylan Sprouse ha portato un hamburger a Barbara Palvin alla sfilata di Victoria’s Secret : Finito l'evento, si torna a sgarrare un po' sulla dieta The post Dylan Sprouse ha portato un hamburger a Barbara Palvin alla sfilata di Victoria’s Secret appeared first on News Mtv Italia.

Victoria’s Secret Fashion Show 2018 - le foto più belle : Con tutta l’energia e la vitalità che la distinguono, è andato in scena a New York il Victoria’s Secret Fashion Show 2018. Registrato alla presenza di un pubblico di super vip, lo Show con gli angeli portavoce del brand, top model e un super cast di pop star (Shawn Mendes, Rita Ora, i Chainsmokers, Bebe Rexha) verrà trasmesso in America e negli altri paesi in cui è prevista la distribuzione il prossimo 2 dicembre. In attesa di vedere ...

Victoria’s Secret Show 2018 - le foto più belle : Con tutta l’energia e la vitalità che la distinguono, è andato in scena a New York il Victoria’s Secret Show 2018. Registrato alla presenza di un pubblico di super vip, lo Show con gli angeli portavoce del brand, top model e un super cast di pop star (Dhawn Mendes, Rita Ora, i Chainsmokers, Bebe Rexha) verrà trasmesso in America e negli altri paesi in cui è prevista la distribuzione il prossimo 2 dicembre. In attesa di vedere anche le ...

Victoria’s Secret – Il dietro le quinte dello show più sexy [GALLERY] : Victoria’s Secret Fashion show 2018 a New York, il backstage della più sexy sfilata dell’anno Victoria’s Secret sbarca a New York con le sue fantastiche e sexy modelle. Scorri la gallery per vedere tutte le foto del backstage della sfilata più sexy dell’anno. L'articolo Victoria’s Secret – Il dietro le quinte dello show più sexy [GALLERY] sembra essere il primo su SPORTFAIR.