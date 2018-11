Vicenza | uccisa con un colpo di pistola alla testa | arrestato l' ex marito

Vicenza - donna uccisa con colpo pistola in testa : arrestato ex marito : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Vicenza - morta in casa dell'ex con un colpo d'arma in testa : "Si è uccisa davanti a me" : A dare l'allarme con una chiamata di emergenza al 112 è stato proprio l'uomo ma per la donna di 42 anni era ormai troppo tardi. I due erano separati da appena un mese. La 42enne pare volesse parlare proprio del loro rapporto ma la discussione sarebbe sfociata in un litigio al culmine del quale sarebbe avvenuto l'estremo gesto.